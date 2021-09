Des manifestations anti-Pass sanitaire en France et… à Monaco

Les manifestations contre le pass sanitaire ont rassemblé ce samedi 121.000 personnes sur l’ensemble du territoire français, dont 19.000 à Paris, selon un comptage du ministère de l’Intérieur.

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus ce samedi, pour la neuvième semaine consécutive, dans les rues de nombreuses villes de France pour dénoncer le pass sanitaire, à la veille de l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les professions de santé.

À Lille (nord), Clermont-Ferrand (centre) ou Paris, aides-soignantes, infirmières ou kinés sont venus grossir les rangs des cortèges pour dénoncer cette mesure qui leur sera imposée à partir de mercredi prochain, sous peine d’être suspendus.

«On est au pied du mur. Le 15 septembre, des collègues et moi allons être suspendus sans salaire. Le système de santé n’avait pas besoin de ça», désespérait Corinne, aide-soignante depuis 30 ans, venue de Franche-Comté pour manifester dans la capitale.

... mais aussi à Monaco

Pour la troisième fois en une semaine, plusieurs centaines de personnes sont descendues ce samedi dans la rue à Monaco pour protester contre les mesures sanitaires du gouvernement face au Covid-19, dans un pays peu habitué aux mouvements sociaux.

Regroupés derrière une grande banderole sobrement libellée «Non au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale», les manifestants, entre 450 et 500 selon la police, ont défilé sous l’oeil ébahi des habitants et de touristes raillant, pour certains, une «manif’ de luxe».

Autorisée par les pouvoirs publics, cette manifestation bruyante mais très policée a respecté le temps imparti d’une heure par les autorités. La totalité des participants portaient un masque, imposé en extérieur à toute personne âgée de plus de 5 ans sur l’ensemble du territoire de la Principauté.