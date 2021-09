Un couple de Belges se perd dans la Sierra Nevada

La Garde civile espagnole a secouru un couple de Belges, tous deux âgés d’environ 65 ans, perdus dans un ravin à Bubion, près de Grenade, dans le sud de l’Espagne, ont rapporté les médias locaux espagnols.

Les Belges avaient garé leur voiture le matin pour faire une randonnée en montagne. Mais vers 19h00, ils ont eux-mêmes appelé les services d’urgence car ils s’étaient égarés. Le couple souffrait d’hypothermie et était trop épuisé pour continuer à marcher.

Les services d’urgence sont alors intervenus. Grâce à la voiture stationnée et aux coordonnées des Belges, les deux personnes ont été retrouvées. Selon les médias locaux, l’intervention a duré jusque 01h00 du matin, le terrain étant très escarpé et envahi par la végétation. Ce n’est que quelques heures plus tard, et après avoir reçu de la nourriture, des boissons et des vêtements chauds, que les sexagénaires et leurs secouristes ont retrouvé une route où ils ont été pris en charge et ramenés à leur voiture.