Excel Mouscron| Jeunechamps après le 0 sur 12: «On mange notre pain noir actuellement»

Malgré la 4e défaite en autant de rencontres, le staff mouscronnois demande de la patience.

L’explosion de joie sur l’égalisation de Lepoint suivie de la légitime déception de voir le but annulé est à l’image des attentes du staff mouscronnois. Un staff plus conscient que jamais de l’importance de décrocher rapidement une victoire pour récompenser le travail et rentrer dans une spirale positive au plus vite.

«Avoir zéro point après quatre matchs, ce n’est pas facile à vivre, reconnaît le T2 José Jeunechamps, qui remplaçait face à la presse un Enzo Scifo certainement trop déçu ou frustré. Il y a beaucoup de frustration dans le vestiaire. Mais on veut aussi retenir les points positifs. On doit continuer avec cela. Ce soir, on a mené et on a déjà pu voir l’apport de Teddy Chevalier. Dommage de ne pas garder le zéro jusqu’à la pause mais Deinze nous a fait mal sur son flanc droit grâce à Staelens. Puis, il y a le tournant du match avec ce 2-2 qui nous est refusé. Le facteur «chance» fait aussi partie du football. Les mecs ont bossé, couru et eu des occasions mais ne sont pas encore récompensés. On sait que le temps est précieux en football mais il nous en faudra pour tout mettre en place après une préparation chahutée. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu 15 arrivées pour 22 départs».

Le processus ralentit par plusieurs facteurs

Dans la mentalité et le jeu, Mouscron progresse. Du moins par séquences pendant le match. Mais il reste de nombreux points inquiétants. En premier lieu, la fébrilité défensive. À la décharge des Hurlus, la même ligne n’a jamais pu être alignée jusqu’à maintenant à cause des blessures ou maladie. «On en revientà cette préparation chahutée. C’est pourtant un moment hyper important dans une saison. Sinon, on n’en ferait pas… Le Covid est aussi venu ralentir le processus. On mange notre pain noir pour l’instant. L’égalisation aurait vraiment fait beaucoup de bien. On a déjà vu que le groupe se sentait mieux après l’ouverture du score. On doit travailler sur le positif et améliorer le négatif. La mentalité est bien présente au sein du groupe. Il nous faut ce déclic pour tourner le bouton. On est certain que le contenu ne fera que s’améliorer après cela. On doit juste continuer à bosser correctement. D’autant plus que deux matchs très importants nous attendent cette semaine avec la Coupe et la réception de Virton».