Après les nuages viendront les éclaircies: jusqu’à 22 degrés ce samedi

La journée de ce samedi commencera avec beaucoup de nuages et quelques faibles pluies ou bruines par endroits, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de la journée, davantage d’éclaircies apparaîtront, surtout dans le sud du pays. Les maxima varieront entre 18 degrés dans en Haute Ardenne et ­22 degrés dans le centre.

Ce samedi soir et la nuit prochaine, le temps sera sec partout avec des éclaircies qui s’élargiront dans le sud du pays. Dans le nord du pays, les nuages continueront à prédominer. Les minima seront compris entre localement 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 14 degrés dans le nord du pays.

Dimanche, la journée commencera par un temps sec avec des éclaircies en de nombreux endroits et localement de la brume ou du brouillard. Au cours de la journée, le temps deviendra nuageux et quelques gouttes seront possibles par endroits. Dans le sud du pays, il y aura plus de place pour un peu de soleil. Les températures maximales fluctueront entre 18 degrés dans les Hautes Fagnes et 21 ou 22 degrés en Basse Belgique et en Lorraine belge.

Lundi, le temps restera pratiquement sec avec des éclaircies et passages nuageux en alternance. Les maxima varieront entre 19 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 23 degrés en Lorraine belge.