Châtelet gagne dans la douleur

Châtelet 6 – Lier 5

Cartes jaunes: Ghislandi, Yildiz, Karakilic.

Buts: Dujacquier (1-0, 2e), Ghislandi (2-0, 10e), Zoubeir (2-1, 15e), Karakilic (3-1, 16e), Dujacquier (4-1, 19e), El Uaamari (4-2, 24e), Zoubeir (4-3, 26e), Nunes (4-4, 30e), Dujacquier (5-4, 31e), Bouzerda (5-5, 36e), Ghislandi (6-5, 37e, sur 10m.)

À domicile, Châtelet se devait de confirmer son succès inaugural. En face, Lier, lui, comptait défendre crânement sa chance. Mais pour sa première à la maison, le club d’Éric Simonofski souhaitait soigner le spectacle. Il n’a pas déçu! Il ne fallait que deux petites minutes à Dujacquier pour débloquer la situation. Après plusieurs occasions franches, Ghislandi doublait la mise. Lier poussait pour revenir. Zoubeir y parvenait après un joli numéro! Mais les visités ne craquaient pas. Karakilic et Dujacquier accentuaient l’avance de leurs couleurs. Châtelet réalisait une première période presque parfaite! À la pause, c’était 4-1.

Au retour des vestiaires, les visiteurs passaient la seconde et profitaient des espaces adverses. Châtelet perdait le fil. Lier plantait trois buts et égalisait! Mais les gars de la place Wilson ne craquaient pas. Dujacquier, après trois essais, donnait à nouveau l’avance à ses couleurs. Et dans la foulée il manquait un dix mètres. Un imbroglio plus tard, Lier égalisait. Mais Ghislandi parvenait à faire 6-5 et offrirla victoire aux siens.