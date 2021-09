Bedia (Charleroi) : "J'ai les qualités pour m'imposer"

Probablement titulaire ce dimanche, Chris Bedia attend sa chance avec une tranquillité déconcertante.

Attaquant clivant, personnalité attachante, Chris Bedia traîne un parcours atypique au Sporting. Celui d’un joueur qui n’est jamais parvenu à s’imposer et à convaincre durablement en Belgique mais qui, pourtant, à 25 ans, fait à nouveau pleinement partie du noyau carolo, comme de 2016 à 2018. Souvent moqué, parfois sous-estimé, l’Ivoirien attend sagement sa chance, sans que l’on puisse assurer qu’il est réellement prêt à la saisir. Cela ne dépend que de lui. Entretien avec le «B».

(Pas) toujours prêt

La carrière de Chris Bedia à Charleroi, c’est surtout une histoire de prêts. Après 72 apparitions sous le maillot zébré entre 2016 et 2018, l’attaquant s’attendait «à mieux». Il s’explique : «J’ai connu trop de hauts et de bas. Je travaillais pour être performant mais je n’avais pas ce petit truc en plus.» Premier départ en prêt en 2018 car «je n’entrais plus dans les plans du coach». Direction Zulte-Waregem. «J’y ai passé la saison à m’entraîner mais je ne jouais pas (NDLR : à peine 500 minutes au total). C’était difficile à accepter et à comprendre.»

Deuxième prêt, en 2019-2020, à Troyes, en Ligue 2. «C’est moi qui ai demandé à rejoindre la France.» À peine 3 buts en 23 matchs, «et puis malheureusement, la saison a été brusquement stoppée à cause du Covid.» Retour à Charleroi pour une nouvelle préparation puis un nouveau départ sur base locative. «J’ai directement répété à la direction que je voulais retrouver un prêt en France», raconte Bedia. «On a trouvé une solution et ma saison à Sochaux n’a d’ailleurs pas été dégueulasse (NDLR : 12 buts en 38 matchs). Même si je n’étais pas titulaire tout le temps, j’ai très souvent reçu la confiance du coach. Je voulais rester, mais Sochaux n’a pas su lever l’option d’achat un peu élevée (NDLR : estimée à 800 000€) car le club faisait d’autres investissements, dont une nouvelle pelouse hybride. Financièrement, avec la crise, je peux comprendre que tout ne soit pas réalisable en même temps.»

Son statut de N. 2

Rebelote. Retour à Charleroi cet été. Pour y rester, cette fois, malgré quelques touchettes durant le mercato. «Je ne me suis pas pris la tête. J’ai profité de ma sélection avec la Côte d’Ivoire puis de mes vacances. S’il y avait une offre tant mieux; si pas, je restais ici.» Pour commencer la saison comme titulaire en l’absence de Nicholson.

Premier match et premier but, le 24 juillet à Ostende (0-3). «Je sortais d’une bonne préparation, donc pour moi, c’était normal de marquer», lâche Bedia. «Si tu commences bien, tu engranges de la confiance pour la suite de la saison. Je sais qu’un attaquant est jugé sur ses statistiques, mais tu peux être bon sans marquer à tous les matchs, non?»

Sans doute. Mais depuis le retour de Nicholson, l’Ivoirien est remplaçant. «Le coach nous a fait comprendre qu’il y avait un N.1 et un N.2. Mais la saison est longue et j’espère que je serai bon au moment opportun. Le staff sait que je travaille beaucoup, je n’ai pas besoin de le crier sur tous les toits.»

Sa nonchalance et les critiques

Pour son côté lymphatique, Chris Bedia est parfois moqué par le public : «Je suis né comme ça, on ne me changera pas. D’ailleurs, même si j’avais une baguette magique, je ne changerais rien de ma carrière».

Sa relative maladresse fait jaser, aussi, mais elle est gommée par son éternel sourire et sa bonne volonté. «Je reçois parfois des insultes sur les réseaux sociaux mais, selon moi, ces gens-là ne sont pas des supporters. Les vrais, ils veulent qu’on gagne tous les matchs et ils nous encouragent. Ceux derrière le but, ils m’aiment bien, je crois. Moi aussi, parce qu’ils foutent bien le bordel pendant les matchs.»

La presse ne l’épargne pas non plus lorsque ses prestations sont en deçà. Bedia en rigole presque : «Je ne lis pas les journaux. On m’envoie parfois des captures d’écran mais je ne fais pas attention à ça. Dans le journal, si tu marques, tu es le meilleur; mais si tu ne marques pas, tu es nul.»

On peut le remarquer lors des entraînements auxquels la presse est conviée : le «B» est constamment secoué vocalement par le staff. Une manière pour Edward Still de le stimuler et de la pousser à se dépasser. «Le coach ne me lâche pas», rigole Bedia. «Je crois qu’il dort avec une photo de moi sur son plafond, ce n’est pas possible (rire). Mais pour l’instant, il est plutôt gentil. Il me répète tout le temps de voir plus vite. Il insiste pour que je joue en une touche de balle. Je sais que je peux paraître un peu tête en l’air, mais je me donne toujours à fond, même quand je suis crevé mort.»

La Côte d’Ivoire et l’avenir

Lorsqu’on lui demande de citer sa plus grande fierté de footballeur, Chris Bedia reprend son sérieux : «Que mes parents soient fiers de moi.» Il dresse un bilan express. «Je viens de loin. La Côte d’Ivoire, l’arrivée en France à 9 ans, la famille d’accueil… Ce n’était pas toujours facile. Maintenant, Dieu merci, je suis tranquille et mes parents vont bien. Pourtant, je me dis que je n’ai pas encore réussi. Je suis persuadé que je peux aller plus haut. J’ai aussi été très fier que mes parents viennent me voir en sélection. Surtout mon père. Il ne rigole pas avec la Côte d’Ivoire, c’est un grand fan.»

Pour continuer à être appelé en sélection, Bedia va devoir jouer. Peut-être ailleurs qu’à Charleroi au-delà de cette saison. «Je suis dans ma dernière année de contrat et, pour l’instant, mon agent ne m’a rien dit. Je prends ce qu’il y a à prendre puis on verra.» Dans l’immédiat, ce pourrait être une titularisation dimanche à Gand puisque Nicholson n’était attendu que ce vendredi soir en Belgique après un long périple international avec la Jamaïque. «Je ne sais pas ce que le coach prévoit (NDLR : l’interview a eu lieu jeudi). Je ne me mets pas la pression. Je sais que j’ai les qualités pour m’imposer et aider l’équipe. On travaille beaucoup physiquement et tactiquement avec un entraîneur qui sait ce qu’il veut.»

Sa devise conclut l’entretien : «La fin justifie les moyens. C’était celle de Didier Drogba.»