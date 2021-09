Les Serésiens rêvent d’une première victoire face au Standard

Seraing, qui n’a jamais battu le Standard de son histoire, veut écrire l’histoire.

Un stade plein, deux victoires lors des deux dernières sorties, le retour de Mikautadze : l’excitation est là pour le match de l’année, mais l’on essaie de ne pas trop la montrer, à Seraing. «Je n’ai rien changé à nos habitudes dans la préparation de la semaine», explique Jordi Condom, qui ne nie pas que l’atmosphère entourant le club est différente, en cette semaine de derby. «Ce sera spécial, le stade sera rempli, même si je sais qu’il y aura beaucoup de supporters du Standard.» On le sait, s’il n’y a officiellement pas de zone visiteurs, il y aura plus d’aficionados rouches parmi les 7 000 spectateurs que de fans des Métallos (NDLR : les places n’étaient plus en vente, hier). «Mais je ne m’attends pas à une atmosphère hostile, plutôt à une bonne fête du football. Il n’y aura aucune pression sur mon équipe, ce qui aurait été différent si nous n’avions pas neuf points. Il y aura peut-être un peu de nervosité chez mes joueurs, mais il n’y a aucune raison de paniquer, au contraire. C’est un match important, qui peut marquer l’histoire.»

Son capitaine, Wagane Faye, embraie : «J’ai appris ce vendredi que Seraing n’a jamais battu le Standard. Si on gagne, et on a les armes pour le faire, on écrira l’histoire.»

Pour cela, Seraing compte sur un nouvel atout bien connu : Mikautadze. Il commencera probablement sur le banc, mais le buteur franco-géorgien est bien prêt. «Jeudi, pour son premier entraînement, il a déjà marqué quatre fois», rigole Faye. «Son retour fait énormément de bien au groupe.» «Et il m’amène plus d’options», se félicite Jordi Condom.