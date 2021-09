Watillon 10e et 15e

Lorsque Lucie Watillon arrive la semaine dernière au championnat du monde junior de bloc et de difficulté, à Vorozneh (Russie), elle sort d’une semaine d’entraînement à Innsbruck en Autriche. Elle a l’espoir d’atteindre au moins une finale en difficulté. Mais en s’entraînant dans la seule petite salle disponible près de la compétition, elle se blesse au talon en retombant sur un tapis trop peu sécurisé. Assez gênant pour la suite...

Malgré cela, elle passe sans encombres les qualifications pour prendre la 7e place. Elle réussit même un top dans la première voie où seulement trois concurrentes ont pu rivaliser. En demi-finale, elle réalise une grimpe exceptionnelle mais, aux deux tiers, elle se repositionne sur un mouvement douloureux du talon et perd l’équilibre. Pour terminer à la 10e place, un peu frustrée

Deux jours plus tard, dans la compétition de bloc elle prend une très belle 8e place en qualifications. Dans la demi-finale, elle manque néanmoins de réussite dans un ou deux blocs tout en coordination. A ce niveau, tout se joue dans les détails et elle terminera 15e du «bloc».

La Namuroise aura donc rivalisé avec les meilleures juniores dont certaines sont déjà des habituées du top mondial seniors, avec une réelle progression dans les deux disciplines tant au niveau physique que de sa grimpe. Son nouvel encadrement sportif mis en place depuis le début de cette année commence à porter ses fruits. « J’ai traversé beaucoup de hauts et de bas pendant cette compétition. Je me sentais en forme et prête à faire de mon mieux, mais il a été assez difficile de l’exprimer sur le mur en semaine», explique-t-elle. «Maintenant, il est temps de se reposer avant le début d’une nouvelle saison».