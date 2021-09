11 septembre 2001: nos abonnés se souviennent et livrent leur ressenti

Le 11 septembre n’est plus tout à fait une date comme les autres. Les attentats meurtriers de 2001 ont marqué nos mémoires. Vingt ans plus tard, nous vous avons demandé de partager votre 11 septembre 2001. Voici vos témoignages.

AVANT DE LIRE Nous avons contacté nos abonnés pour leur demander de partager un souvenir, une anecdote, une image forte, une émotion sur leur 11 septembre 2001, lors de l’attaque terroriste contre le World Trade Center et le Pentagone. Voici une compilation des témoignages. Des mots touchants, parfois étonnants, des souvenirs qui partent dans tous les sens, car au-delà de la tragédie, il y a eu d’autres histoires dans l’Histoire. Si vous souhaitez vous aussi réagir et partager vos souvenirs, une tribune est accessible en bas de l’article.

À une semaine près

Je suis courtier d’assurance et j’ai découvert l’événement en direct à la télé alors que nous étions chez une cliente.

Au même moment je recevais un SMS de mon épouse: «Je ne pars pas».

La semaine suivante, nous devions partir à New York et j’avais mon billet pour monter tout au-dessus de l’une des tours jumelles afin d’apprécier le point de vue.

À une semaine près, le destin changeait ma vie.

Emmanuel Haag

8 jours dans mon camion mazout

Il était environ 16h lorsqu’une collaboratrice nous avertit, en panique, que des avions avaient attaqué les tours à New York.

Nous étions en «état de guerre». Étant transporteur et marchand de mazout, je suis rentré à l’entreprise à toute vitesse, car les prix du pétrole grimpaient en flèche. Des clients paniqués nous appelaient.

Ce jour-là, vers minuit, je suis monté dans mon camion et j’y suis resté 8 jours, y dormant lorsque je n’en pouvais plus. Après cette semaine, les prix se sont effondrés bien plus bas qu’ils ne l’étaient avant le 11 septembre.

Yves Dumont

La Guerre des mondes Le 11 septembre 2001, après une journée de travail, j’ai récupéré ma voiture sur un parking et j’ai écouté la radio. La première pensée qui m’est venue à l’esprit en entendant le crash des avions sur les tours, c’est que c’était un remake de l’invasion des extraterrestres commentée par Orson Welles dans «La Guerre des mondes». J’ai déchanté. Michèle Delobbe

Pas envie de revoir toutes ces images

Je m’en souviens, comme si c’était hier. M’étant fracturé tibia et péroné, je passais depuis quelques jours mes journées chez moi, devant la télé. Je suivais surtout les chaînes d’informations: CNN, Euronews…

“Breaking News” en surimpression, une émission spéciale d’informations a interrompu le cours normal des nouvelles, un avion venait de frapper l’une des tours jumelles. On parlait encore d’un accident, d’un avion qui avait raté son approche de l’aéroport de New York. Mais lorsqu’en direct, un deuxième vint s’écraser sur l’autre tour, on comprit qu’il se passait autre chose qu’une catastrophe aérienne!

L’incendie, l’énorme fumée qui se voyait à des kilomètres à la ronde, des gens qui se jetaient dans le vide et puis, tout à coup, l’effondrement des deux géants, dans un gigantesque nuage de poussières et de débris envahissant aussitôt Manhattan, tout cela ressemblait à un cauchemar!

Dans les rues, éperdue, la foule courait pour ne pas se faire manger par cet immense brouillard qui empruntait tout l’espace, cachait les immeubles, semblait jeter un voile pudique sur des événements qu’on aurait jamais osé imaginer.

À contre-courant de ceux qui évacuaient, sirènes hurlantes, pompiers et policiers se dirigeaient vers le sinistre, inconscients qu’ils n’en reviendraient jamais. Depuis lors, ce son, pour moi, est devenu lugubre, sinistre, une sorte de message de mort.

En direct, durant des heures, les chaînes ont relayé des images que nous regardions stupéfaits, conscients que ce n’était pas à un film catastrophe que nous assistions. Ici, la réalité dépassait la plus élaborée des fictions.

Minute après minute, des annonces dramatiques se succédaient. Se référant à l’occupation habituelle des tours, les journalistes évoquaient déjà des milliers et des milliers de morts.

Soudain, les images ont basculé sur Washington où un troisième avion venait de frapper le Pentagone, un des lieux les plus sécurisés au monde et, peu de temps après, on annonçait qu’un avion de ligne piloté par des terroristes venait d’être abattu avec malheureusement des dizaines de passagers à bord, innocentes victimes d’une incommensurable folie.

Apprendre la mort d’innocents dans une catastrophe nous bouleverse toujours mais il est impossible de définir le sentiment qui s’empare de nous lorsqu’on assiste ainsi à la mort en direct.

Une question apparaissait: allions-nous vers la guerre? Celle-ci venait elle d’être déclenchée? Qui était responsable d’une telle aberration?

Chaque instant est gravé dans ma mémoire. Le 11 septembre 2001, c’était hier et je n’ai vraiment pas envie de revoir toutes ces images lors des émissions-souvenirs! Néanmoins, il faut informer la jeune génération car ignorer ou oublier de tels faits peut un jour les ramener!

Serge Tranchant

Plus jamais ça avait-on dit… Mais il y eut Paris, le Bataclan, Utoya, Zaventem, etc. La folie humaine s’abreuve d’extrémismes et de fanatismes de tout bord. Au secours! – (Philippe Tonneau)

Loriane aura 20 ans

Si pour une grande partie de la population le 11 septembre est synonyme des attentats de New York, mon ex-épouse et moi-même retiendrons la venue de notre deuxième enfant, Loriane, née en plein après-midi.

Nous regardions la télévision quand un premier avion (on parlait d’un tout petit) s’écrasait contre une des tours du WTC.

Nous partions ensuite en salle d’accouchement. Mais quelle fut notre surprise au retour, nous apprenions qu’il s’agissait non pas d’un petit avion mais d’un puis deux Boeing et que cet accident était devenu le plus gros attentat que les États-Unis avaient connu à cette date.

Loriane se porte merveilleusement bien, est une jeune fille bien dans sa peau qui a donc maintenant 20 ans et que nous fêterons ce samedi.

Voilà peut-être une petite histoire qui sortira de la grisaille de cette maudite journée pour les États-Unis ainsi que les pays touchés par ce drame.

Vincent Delrue

Silence et anxiété dans le cockpit

Nous nous sommes mariés le 11 septembre 1976 avec mon épouse.

Pour fêter nos 25 ans de mariage, nous sommes partis passer une semaine en Toscane. Le 11 septembre 2001, nous devions rentrer en Belgique et prendre l’avion à l’aéroport de Pise, direction Charleroi.

Avant de monter dans l’avion, nous avons fait une visite dans un grand magasin d’articles divers et de souvenirs. Il y avait un grand écran de télévision dans le magasin, mais sans le son. Ce qui m’a attiré, c’est de reconnaître sur l’écran une tour du WTC avec des flammes sortant d’un étage. J’ai pensé à un violent incendie, sans plus. Et puis, quelques instants plus tard, la télévision a passé une séquence montrant un avion qui s’écrasait sur la tour du WTC (c’était le second avion). Je me suis alors dit qu’un terrible accident d’aviation s’était produit à New York. Ce n’est que lorsqu’un bandeau a été projeté en bas de l’écran signalant que les États-Unis faisaient l’objet d’une attaque terroriste, puis quelques instants plus tard, que le Pentagone avait aussi été attaqué, que l’incroyable est devenu une réalité. Entre-temps, les clients du magasin s’étaient progressivement rassemblés devant l’écran de TV, et tous avaient difficiles de croire ce qu’ils voyaient en direct.

Nous avons quitté le magasin pour nous rendre à l’aéroport. L’ambiance était surréaliste. Des militaires un peu partout, et surtout très peu de bruit, malgré un nombre élevé de passagers. L’espace aérien ayant été fermé aux USA, on ne savait pas si une mesure similaire allait être prise en Europe.

Finalement, le vol a été confirmé. Je ne sais pas si tous les passagers prévus ont osé monter dans l’avion, mais ce qui est certain, c’est que je n’ai jamais effectué un vol où un tel silence régnait dans les espaces passagers. L’anxiété était palpable. On a été soulagés lorsqu’on a atterri sans encombres.

Depuis, le 11 septembre reste pour nous une journée de fête mais aussi de tristesse.

Philippe Barras

Internet est coupé

Dans le courant de l’après-midi, j’ai eu un appel de ma fille qui travaillait à la Banque de New York, à Bruxelles, qui me demandait ce qui se passe, car les employés de la banque étaient coupés du monde extérieur.

J’ai mis CNN et l’horreur a défilé sous mes yeux… Ma fille n’en revenait pas. «Ah bon? Ici on ne dit rien, silence radio, internet est coupé». Il fallut des heures pour que les employés puissent quitter discrètement les lieux…

Philippe Capelle

Les USA ne vont pas rester sans réagir Je revenais en voiture d’avoir été visiter l’usine de mon nouvel employeur, avec 2 autres nouveaux engagés. Alors que nous roulions sur l’autoroute, j’avais allumé la radio au moment où on commençait d’en parler. Dans un premier temps, ma nouvelle collègue avait cru qu’on présentait le scénario d’un nouveau film catastrophe qui sortait dans les salles de cinémas. Lorsqu’elle a compris que c’était un flash info en direct, elle a dit: «Mais il y a des milliers de personnes qui travaillent dans ces tours! Ça va faire des milliers de morts, c’est sûr que cela va provoquer une guerre, les USA ne vont pas rester sans réagir face à une attaque d’une telle ampleur». Ce qui, évidemment, avait jeté un froid. Gérard Gerbange

La bourse interrompue

En 2001, employé auprès d’une banque belge, j’ai eu le privilège de faire partie d’un groupe de travail chargé de préparer le passage à l’euro le 1er janvier 2002.

À cet effet, l’après-midi du 11 septembre, je participais à une réunion de synthèse à l’intérieur de la salle des marchés. Cet endroit, rempli d’écrans variés et de toutes dimensions, est l’œil attentif qui, en temps réel, scrute les cotations sophistiquées des produits financiers, complétées d’informations diverses pouvant influencer les prix.

Soudain, un flash clignotant apparaît sur l’écran qui me fait face: «Un avion vient de s’écraser sur le World Trade Center à New York, plus de précisions dans les minutes à venir».

Dès ce moment et quasi en direct, j’allais vivre les événements dramatiques jusqu’à l’effondrement des tours jumelles. Le doute a définitivement fait place à la certitude d’attentats minutieusement préparés.

La Bourse de New York est interrompue, ce qui n’était plus arrivé depuis le «krach» boursier d’octobre 1929. Cet arrêt durera finalement jusqu’au 17 septembre. Le dollar, lui, venait de perdre 10% de sa valeur.

De retour chez moi en fin de soirée, j’oserai avouer à mes proches que je venais de vivre la journée la plus éprouvante de ma carrière professionnelle. Sentiment néanmoins des plus dérisoire en comparaison du nombre de victimes qui va s’accroître au fil des jours pour atteindre près de trois mille morts.

Jacques Ancart

Ce jour-là, j’étais seule au car-wash avec ma voiture. La radio retransmettait en crachotant dans le vacarme des jets d’eau: New York, building, crash, avion. Sur le coup j’ai pensé: il y a quand même des crétins qui pilotent des petits avions au-dessus d’une agglomération et ne voyant même pas une tour. – (J.D.)

Une minute de silence

Le matin du 11 septembre 2001, j’étais à l’aéroport de Bruxelles pour accueillir deux couples de Louisianais qui précédaient la centaine d’Américains qui devaient participer à l’Acadiana Cup, une compétition de golf.

Ils ont atterri avec trois heures de retard alors qu’il ne s’était encore rien passé.

Rentré chez moi, ma belle-fille m’a dit de regarder la TV, car il se passait quelque chose à NY. J’ai allumé juste pour voir le second avion s’écraser sur le WTC. Sur le moment j’ai cru à un trucage mais j’ai été vite déçu.

Par la suite, la compétition a été annulée et la centaine d’Américains ne sont pas venus.

Sans avion de retour, les deux couples sont restés une semaine avec nous. Nous avons eu l’occasion de leur montrer la Belgique et beaucoup de Belges leur ont manifesté leur sympathie. Je me souviens entre autres d’une minute de silence à Gand où plusieurs personnes sont venues leur serrer la main. Ils étaient fort touchés.

Jean-Louis Rousseau

Le départ d’une nouvelle ère

C’est en allant chez ma sœur que j’ai découvert les images effroyables qui tournaient en boucle sur les différentes chaînes. Que se passait-il réellement? Beaucoup de questions sans réponse m’ont assailli.

J’ai retenu deux faits à ce moment: l’attitude totalement impassible du président George W. Bush quand on vient lui annoncer la terrible nouvelle, et la mise en cause quasi immédiate d’un certain Oussama Ben Laden, pour moi «inconnu au régiment».

En soirée, rentré chez moi, les différents journaux télévisés ne m’ont pas beaucoup éclairé sur les véritables commanditaires et leurs motivations réelles. Mais je sentais confusément que le 11/09 serait le point de départ d’une ère nouvelle…

Francis Rouard