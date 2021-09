Surprise pour la police boraine: des armes et de la drogue dans un garage clandestin

Tout partait de visites domiciliaires pour suspicion de travail au noir.

Belle prise pour la police boraine, et presque par hasard! Épaulé par la BAC, le SER, des équipes de proximités et d'intervention, le BIJ et même un maître-chien, le Service Environnement a investi plusieurs habitations situées à Maisières, Baudour et Herchies lundi. La demande émanait du Procureur du Roi de Charleroi qui demandait des devoirs d'enquête supplémentaires dans le cadre d'une suspicion de travail au noir et d'infractions en matière environnementale.

Dans le collimateur de la justice, des activités non déclarées de mécanique, de carrosserie et de peintures de véhicules. Le filon était bon. La police boraine a ainsi découvert un atelier clandestin, mais ce n'était pas sa seule trouvaille. Les trois visites domiciliaires ont en effet permis de mettre la main sur des armes et de la drogue.

Le butin n'est pas des moindres alors que tout partait d'un atelier mécanique non déclaré: cinq armes à feu, plus de 1300 munitions, de l'argent liquide, 28 grammes de marijuana, tout le matériel nécessaire pour la culture de cannabis depuis les cabines aux buses d'extraction en passant par l'éclairage spécifique, et enfin, des capsules de protoxyde d'azote. Deux personnes ont été privées de liberté dans le cadre de ce dossier et ont été auditionnées avant d'être relaxées.