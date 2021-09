Un journaliste de la VRT victime d’une agression homophobe

Riadh Bahri, un journaliste de la VRT, a été victime de violences homophobes vendredi matin, alors qu'il promenait son chien. Il a témoigné de sa mésaventure sur Twitter

Riadh Bahri, journaliste à la VRT, a été victime d’une agression homophobe ce vendredi matin place Anneessens, à Bruxelles.

«Je promène le chien. L’homme demande le chemin. Je suis gentil et naïf de répondre. Je me fais frapper. Il me donne des coups de pied. Collier arraché et volé. Entendre un «sale gay». Peu de pleurs dans la rue. Être en colère. Et découragé à nouveau. Matin typique à Bruxelles.» a tweeté le journaliste.

Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF ofzoiets zeker. 😔 — Riadh Bahri 🏳??🌈🏳??🌈🏳??🌈 (@Riadh_B) September 10, 2021

Riadh Bahri n’a pas de blessures visibles, mais a cependant mal à la poitrine à cause des coups reçus, rapporte Bruzz. Il est principalement affecté mentalement par l’incident et se dit «en fait très triste».