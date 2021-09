Journées du patrimoine 2021: découvrez nos coups de coeur

Et si vous profitiez des Journées du patrimoine pour visiter des endroits insolites ce week-end? Voici notre petite sélection.

Province de Liège

Des châteaux rarement accessibles de Hannut à Neupré

Sur Huy-Waremme, le visiteur aura l’occasion de fouler des domaines rarement accessibles: le parc du château de Cras-Avernas (photo ci-contre), celui de Moxhe ou encore celui du château de Neuville-en-Condroz.

Les blanchisseuses de Spa et grandes dames de Malmedy

À Malmedy, les visiteurs partiront depuis le Malmundarium à la découverte du travail de grandes dames comme Marie-Anne Libert ou encore Mme Cavens qui a ouvert un orphelinat devenu une maison médicale Enfin, à Spa, les blanchisseuses sont une véritable fierté! Elles ont pris soin du linge des curistes et des bourgeois de la fin du XVIIIe à la moitié du XXe siècle. C’est à découvrir au musée de la lessive.

Le matrimoine à Liège

À Liège, la Cité Miroir accueillera une exposition originale consacrée à plusieurs trajectoires de femmes wallonnes qui se sont distinguées dans des lieux exceptionnels.

Province de Namur

Le vilain hôte d’un château au vert

À Mettet, cette gentilhommière est devenue célèbre pour avoir été le lieu de résidence de Félicien Rops (1833-1898), illustre peintre et sculpteur, et de sa femme Charlotte Polet de Faveaux. Sa petite-fille, Élisabeth Rops, s’y éteignit plus d’un siècle plus tard, en 1996. Trois artistes féminines y revisitent la vie de ces deux femmes seules, à travers leurs lettres et témoignages. L’exposition d’art contemporain, baptisée Vilain hôte, met en exergue leur solitude et leur tristesse autant qu’elle suggère leurs occupations quotidiennes pour combler le vide et faire oublier les absents. Ouverture de 10 à 17 h. Info: www.fondsrops.org

Une villa blanche d’esprit viennois

À Namur, au 39 quai de Meuse, la villa Balat éblouit par sa façade d’esprit Sécession viennoise. Deux femmes, Adolphine et Joséphine Balat, ont été à l’origine de sa construction en 1906. Alphonse Balat, l’architecte préféré de Léopold II, a dessiné la villa pour répondre aux désirs de ses deux nièces. Sa propriétaire, Muriel Charon, guidera la visite du seul rez-de-chaussée, l’étage étant dédié à trois chambres d’hôtes. Ce n’est pas une villa mosane, ni un bâtiment de style art-déco. C’est une villa éclectique, qui se découvre sur le plus beau bord de Meuse, face au parlement. info@villabalat.be

Province du Brabant wallon

Des sorcières à Chaumont

Aux XVIe et XVIIe siècles, plusieurs procès en sorcellerie se sont tenus à Chaumont et ont mené à l’exécution des accusés, majoritairement des femmes, par pendaison ou strangulation avant que leur corps ne soit brûlé. «Il ne faut pas croire que c’était quelque chose de rare dans nos régions», commente Benoît Beyer de Ryke, historien et philosophe, collaborateur scientifique à l’ULB qui tiendra une conférence sur la sorcellerie, le samedi 11 septembre, à 17 h, à l’église de Chaumont.

Des femmes dans les rues de Louvain-la-Neuve

Des visites guidées sont programmées samedi et dimanche à 10 h et 14 h dans les rues de la cité universitaire. L’occasion de se rendre compte que si la femme inspire les artistes, elle est trop peu présente dans la toponymie locale.

Le bivouac des vivandières à Waterloo

Si vous pensez que la bataille de Waterloo en 1815 fut une affaire d’hommes, détrompez-vous. Le Musée de Wellington a reconstitué un bivouac des vivandières, ces femmes qui suivaient l’armée pour vendre des vivres, boissons et autres objets de nécessité aux troupes. Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

Province de Luxembourg

«Cherchez les femmes» à Arlon

Nombreuses, parfois discrètes, sont les femmes qui ont participé à la vie d’Arlon. Le temps d’une balade guidée, partez à la rencontre de celles qui ont marqué l’histoire du chef-lieu de la province de Luxembourg.

Sur les traces des sorcières à Durbuy

À Jenneret, partez sur la trace d’Isabeau Madame. Une plongée dans un passé mystérieux dans un village de caractère.

Un peu plus loin, à Grupont (Tellin), petit village ardennais, suivez les traces des quatre sœurs Jamin qui furent jugées pour sorcellerie en 1618.

Des vitraux somptueux à Durbuy

La vie de sainte Walburge se raconte en neuf vitraux contemporains réalisés par l’artiste durbuysien Gilbert Laloux, au sein de l’église romane du même nom. Lumineux.

Madame Taquet et le château du Faing à Chiny

Le splendide château du Faing à Jamoigne renferme quantité d’histoires. Parmi elles, celle de Marie Taquet qui a caché et sauvé 87 enfants juifs lors de la Seconde guerre mondiale. Cet épisode vous sera conté lors d’une visite guidée.

Province de Hainaut

inspirées, inspirantes de Tournai à Ath

Dans les pas d’une héroïne (Gabrielle Petit à Tournai), une sculptrice (le monument aux morts de Leuze est dû à Lucienne Heuvelmans), une syndicaliste (A Comines, Martha Desrumaux prit part aux accords de Matignon en 1936), une inspiratrice (Clémentine d’Outremont dort depuis 1894 dans son Taj Mahal d’Houtaing/Ath). Onze communes de Wallonie picarde proposent près de cinquante visites.

Le Temple de Dour

Il n’est pas, en Belgique, un site plus associé à l’émancipation féminine que le temple protestant de Dour. Le lieu est également lié à Isabelle Blume (1892-1975), résistante durant la Première Guerre, femme politique et figure majeure du féminisme et de la lutte contre le fascisme.

Le domaine des sœurs de Notre-Dame à Jumet

Ce magnifique écrin de verdure sera le théâtre en plein air de multiples activités autour du «récit des sœurs», depuis leur arrivée en 1808.