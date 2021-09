Trois personnes interpelées au terme d’une course-poursuite rocambolesque entre Havré et Saint-Denis

Soupçonnées de vols commis dans des voitures, elles ont multiplié les tentatives d’échapper aux forces de l’ordre, qui se sont accrochées.

On en sait plus ce vendredi sur l’opération policière qui s’est déroulée jeudi dans les environs d’Havré, à laquelle a notamment participé un hélicoptère de la police fédérale. La Zone de police de Mons-Quévy a reçu un appel hier entre 9 h 30 e 10 h 15 pour une série de vols en cours dans des voitures, le long d’un chantier selon les premiers éléments.

Envoyées sur place, les équipes repèrent un véhicule suspect à Saint-Denis, avec trois personnes à bord. Une poursuite s’engage avec entrave méchante à la circulation: pour échapper aux policiers, les occupants du véhicule vident des extincteurs sur les véhicules de police pour leur cacher la vue!

Les fuyards finissent par abandonner leur véhicule et l’un d’eux est directement interpellé. Les deux autres poursuivent leur cavale et se séparent. L’un saute dans le canal et le traverse, mais il est cueilli rapidement après sa performance sportive. L’autre s’enfuit, ce qui nécessite de boucler le secteur vers 10 h 40. Une dizaine d’agents de la zone de Mons-Quévy ratisse la zone entre Havré et Saint-Denis, repérant le suspect, mais sans parvenir à l’intercepter. L’hélicoptère de la police fédérale et deux chiens pisteurs sont demandés en renfort et la police de la Haute Senne dépêche également des hommes.

À 13 h 58, après plus de 3 heures de cavale et de cache-cache, la ténacité des policiers finit par payer puisque le suspect est finalement interpellé… sur la berme centrale de l’autoroute, caché dans les arbustes. Les 3 fuyards ont été remis à la justice.