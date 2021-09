Le chef étoilé Christophe Pauly sort son premier livre de recettes

Christophe Pauly y dévoile une centaine de recettes qu’il a déjà mises à sa carte. Un livre accessible à tous.

Le chef étoilé du Coq aux champs, Christophe Pauly, s’est fait plaisir avec ce livre de recettes qu’il publie dès le 14 octobre aux éditions «La Renaissance du livre». Un projet qui trottait dans sa tête depuis un bon bout de temps. «J’ai toujours aimé transmettre, ce que je fais déjà via mes cours de cuisine. À présent, c’est aussi via un livre. Je ne suis pas un chef qui tient à garder ses secrets… Je veux partager.»

Ce livre, «qui n’est pas nombriliste, qui n’évoque pas mon parcours ni ma biographie, ça, on s’en fout, mais qui évoque par contre l’amour pour ma région, la saison des produits et les producteurs locaux avec qui je collabore», reprend une centaine de recettes du chef condrusien, des recettes qu’il a déjà mises à sa carte, qui ont fait son succès. Celui qui a été élu «Chef de l’année» par le guide Gault & Millau en 2021 a pris un soin tout particulier à ce que son ouvrage soit accessible à tous, cuisiniers débutants comme professionnels. «On voit trop souvent des livres de cuisine hyper-techniques, compliqués. J’ai opté pour des recettes simples, efficaces mais qui dévoilent mon style, ma signature. J’ai mélangé des plats faciles d’accès et des choses plus pointues. Mais dans tous les cas, le produit reste le roi de l’assiette.»

Ainsi, il dévoile comment cuisiner des carottes cuites dans leur eau végétale, les véritables asperges a` la flamande, la poularde César ou le fameux café liégeois. «J’ai aussi repris le nem de reblochon, imaginé il y a bien longtemps déjà, et d’une simplicité déconcertante.» Un livre qui révèle la créativité du chef, ses qualités techniques et son amour pour le terroir wallon. «Les recettes correspondent exactement à ce que je sers en salle. Je ne trompe personne…»

Un livre de cuisine… et de photos

Pour traduire en textes et en photos ces 100 mets, Christophe Pauly a fait appel au photographe bruxellois Jean-Pierre Gabriel, auteur de plusieurs livres culinaires. « Pour les illustrations, je tenais à réaliser des dressages très simples mais en mettant la gomme sur la qualité de la photo, il fallait que ce soit beau… Et son travail est superbe! Finalement, c’est autant un livre de cuisine que de photos.» À noter aussi que c’est l’artiste Louise Renaud qui signe l’aquarelle de couverture et les fonds graphiques qui transforment chaque recette en œuvre d’art.

L’expérience du livre a en tout cas beaucoup plu au Tinlotois. «Ça a été intense, on y a passé énormément de temps, dans une période très courte. C’est un projet très amusant, qui a réveillé ma mémoire car je me suis parfois replongé dans de très anciennes recettes. Ma créativité a été réactivée. C’est euphorisant…»

Ce beau livre de 240 pages, sobrement appelé «Coq aux champs», fera le bonheur des fans du chef et de la cuisine gourmande. «Et je ne demande qu’une chose: que mon livre soit taché de graisse et de farine, qu’il serve dans les cuisines…» Mais il sera aussi une belle vitrine pour le chef, sa carte de visite. L’ouvrage est vendu au restaurant du «Coq aux champs», dans les librairies et via le site www.livre-moi.be, au prix de 34,90€.