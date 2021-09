Un fauteuil d’orchestre pour deux

Avec plus de 25 ans de carrière à son actif, la réputation du pianiste Alexandre Tharaud n’est plus à faire. MORGANE PROD

Anne Sinclair met à l’honneur le pianiste français Alexandre Tharaud avant de présenter un documentaire sur les pionnières de la peinture.

Anne Sinclair aura le plaisir d’accueillir le pianiste Alexandre Tharaud dans Fauteuils d’orchestre. Véritable ambassadeur français du piano à travers le monde, il se produira avec l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung.

Avec plus de 25 ans de carrière et une discographie saluée par la critique, la réputation du pianiste n’est plus à faire.

Avec Anne Sinclair, ils auront le plaisir de dialoguer avec la grande violoncelliste argentine Sol Gabetta, le baryton Florian Sempey, ainsi qu’avec la mezzo-soprano Lea Desandre et le luthiste Thomas Dunford. Ils auront également l’honneur d’accueillir sur scène la talentueuse fratrie Moreau composée d’Edgar (violoncelle), Raphaëlle (violon), David (violon) et Jérémie Moreau (piano).

Femmes et peintres: une nouvelle visibilité

Ce Fauteuil d’orchestre sera suivi du documentaire Peintres femmes, de l’ombre à la lumière qui plonge à Paris pendant les dernières années de l’Ancien Régime. À cette époque, la pratique de la peinture devient accessible aux femmes et lui donne une certaine visibilité.

Dans une époque agitée, de l’Ancien Régime à la Restauration, en passant par le Révolution Française et l’Empire, alors que la place et le rôle des femmes suscitent débat et questionnements, elles ont exposé, reçu des prix, vendu (très bien) leurs œuvres. Elles ont même côtoyé les peintres les plus reconnus de leur temps, se sont créé des cercles de relations, artistiques et commerciales pour briller dans le marché de l’art.

Elles se nomment Anne Vallayer-Coster, Marguerite Gérard, Élisabeth Vigée Lebrun, Adélaïde Labille Guiard, Marie Guillemine Benoist, Marie-Victoire Jaquotot, Constance Mayer, Hortense Haudebourt Lescot.

À travers ce film, dans un élan irrésistible, Peintres femmes, de l’ombre à la lumière part à la (re)découverte de ces artistes, de leurs œuvres superbes et observons les stratégies qu’elles ont mises en place pour exister en réclamant subtilement leurs droits.

Il faudra pourtant attendre la fin du XIXe pour que la féminisation du milieu artistique s’installe durablement. Et elle n’aurait pu avoir lieu sans ces pionnières.

