Felice Mazzu des terrils à la butte Saint-Gilles

L’entraîneur de l’Union livre son analyse sur le métier d’entraîneur et sur le monde du football professionnel. Et il n’est pas toujours tendre.

Certains peuvent exercer le métier d’entraîneur sportif sans avoir pratiqué au plus haut niveau, c’est le cas de quelques entraîneurs du championnat de football en Belgique, comme Edward Still à Charleroi ou Felice Mazzu, à l’Union Saint-Gilles. Des clubs qui caracolent pourtant en tête du classement de la hiérarchie belge. Felice Mazzu livre son analyse.

Marchienne et Jacques Urbain, le déclic

Felice, quel fut l’élément déclencheur qui t’a donné envie de devenir coach au plus haut niveau?

«J’avais ce goût pour la pédagogie depuis toujours, ayant été professeur de gym puis j’ai passé mes brevets à l’Union belge mais le vrai déclic, c’est ma période à Marchienne, avec Jacques Urbain, où j’étais son T2. C’est lui qui m’a donné cette envie de devenir T1 et continuer à gravir des échelons. Je découvrais à l’époque un nouveau monde, j’ai arrêté de jouer car j’étais souvent blessé et donc je me suis lancé dans la carrière d’entraîneur des jeunes à Nivelles. J’ai eu Jacques Urbain comme formateur car je l’ai côtoyé d’abord durant ma formation d’entraîneur. Il était pour moi un maître dans la pédagogie et la manière d’enseigner les méthodes d’entraînement.»

Que penses-tu du processus de formation en Belgique et quelles seraient les choses à revoir?

«Je ne suis personne pour me permettre de juger si le processus de formation est bon ou pas en Belgique, car je ne connais pas les autres formations en Europe et puis le football est un domaine tellement évolutif et abstrait où tout le monde a raison au final… La seule chose que je peux dire, c’est que l’on ne passe pas assez de temps à former l’entraîneur au niveau de la pédagogie, de la communication, de la psychologie au niveau d’un vestiaire. Cela, tu ne sais pas l’inventer, cela fait partie des cours pratiques. C’est vrai que l’on construit des schémas tactiques que l’on transpose au terrain, mais la partie la plus importante pour moi, c’est la partie vestiaires. La communication avec les joueurs est primordiale. Surtout dans les moments difficiles. Cela manquait déjà de cela à mon époque et maintenant peut-être que cela a évolué, je ne sais pas. Pour moi il devrait y avoir une grosse amélioration au niveau de l’apprentissage de la communication et du management d’un vestiaire.»

Le cliché de penser que pour devenir coach de haut niveau, il faut avoir été un ancien joueur de renommée, qu’en penses-tu?

«Chacun a ses caractéristiques. Après, l’ancien joueur professionnel bénéficie d’une meilleure expérience du vestiaire pour y avoir vécu des années. Cela génère plus de respect vis-à-vis du groupe, par rapport à son passé. Ensuite, dans l’évolution de la suite d’une saison, les joueurs jugent par eux-mêmes les résultats et le travail mis en place. La crédibilité et médiatisation autour d’un ancien grand joueur sont aussi plus grandes qu’un coach qui n’a pas eu une grande carrière de joueurs, c’est certain.»

Apprendre toujours

Les datas sont devenus une notion importante dans le foot moderne, une bonne chose ou une mode?

«C’est une mode. Mais c’est devenu très important. L’analyste occupe un rôle de plus en plus important dans la structure. On l’a vu encore sur le banc de Martinez face à la Tchéquie. Martinez se retourne souvent pour parler avec son analyste qui a toutes les données sur son ordinateur. Mais l’humain reste pour moi essentiel. Le nouvel entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann dit d’ailleurs que malgré les datas, le plus important reste la sensibilité de l’humain. Vous avez beau avoir les datas les plus performants, si vous n’avez pas la manière de communiquer avec le groupe, cela ne marchera jamais!»

Le conseil que tu donnerais à un débutant dans le métier d’entraîneur?

«D’abord, de croire en lui. Tout est possible dans la vie, il suffit de voir ma trajectoire pour s’en rendre compte. Il faut y croire et travailler, en conservant sa personnalité. Je peux en parler car j’ai essayé de la changer à un moment de mon évolution, cela n’a pas fonctionné. Se mettre des objectifs et essayer de les atteindre et si on ne les atteint pas, en retenir les points positifs.»

Il se dégage de Felice Mazzu version Union une plus grande maturité et sagesse, je me trompe? (il réfléchit et pèse ses mots)

«Plus de maturité, je ne sais pas, parce que je travaille depuis plusieurs années dans la fonction d’entraîneur. J’apprends encore tous les jours et j’ai envie d’apprendre tous les jours. Je suis arrivé dans le milieu du foot professionnel un peu comme un naïf, avec beaucoup d’espoir un peu comme quand j’ai commencé mon métier de professeur de gym. Tu as envie de faire ce métier, car tu penses que tu vas enseigner dans une école fantastique, avec trois salles de sport et le matériel nécessaire à exercer ton job. Tu crois que tu vas faire du sport toute ta vie. Puis tu te rends compte que tu vas travailler dans une cour de récréation, car la plupart des écoles, n’ont pas les infrastructures adaptées. Je suis arrivé dans le milieu du foot professionnel avec de l’ambition mais aussi de la naïveté, l’espoir de créer d’énormes relations positives permettant d’avoir de gros échanges. Ensuite, je me suis rendu compte au fil des années, que cela n’était qu’un jeu financier, que l’amour n’existe pas. C’est un constat général de ma trajectoire et j’ai pris du recul. Les gens qui croient en moi, tant mieux et pour les autres, tant pis, je ne m’en préoccupe pas. Puis il y a ceux qui font semblant, j’arrive d’ailleurs à les reconnaître et cela me permet d’être beaucoup plus zen. Cela me permet de mieux faire le job car je m’exprime en fonction de ma personnalité dans un monde artificiel.»