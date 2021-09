COIB: Heidi Rakels ou Jean-Michel Saive à la présidence? Faites vos jeux!

Les élections, ayant notamment pour enjeu la présidence du COIB que convoitent Saive et Rakels, se déroulent ce vendredi à Bruxelles.

Au terme de quatre mandats consécutifs et 17 années de présidence du COIB, Pierre-Olivier Beckers va passer la main, ce vendredi soir, à l’issue d’une l’Assemblée générale extraordinaire se déroulant à Bruxelles et qui permettra de renouveler le conseil d’administration de l’instance olympique belge.

Deux candidats pour lui succéder se font face à cette occasion: Jean-Michel Saive (51 ans), qui a longtemps été seul en piste pour reprendre la fonction de président, et Heidi Rakels (53 ans), qui s’est déclarée sur le tard et qui présente, elle aussi, un profil très intéressant. Un homme, francophone, qui n’a jamais quitté le terrain et une femme, néerlandophone, qui revient au sport après une parenthèse d’une quinzaine d’années.

Qui, de l’ex-pongiste, ancien n°1 mondial et actuel codétenteur du record belge de participations aux jeux olympiques, ou de l’ex-judoka, médaillée de bronze des Jeux de Barcelone en 1992 ayant brillamment réussi dans les affaires, pourra célébrer sa victoire? Il appartient aux fédérations nationales de se prononcer, notamment sur base du programme des deux candidats dont nous avons pris connaissance.

Leur CV respectif

Jean-Michel Saive a connu une carrière d’une longévité remarquable au cours de laquelle il a donc participé sept fois aux Jeux olympiques en tennis de table, de Séoul en 1988 à Londres en 2012, et fut le porte-drapeau de notre délégation à deux reprises. N°1 mondial pendant dix-sept mois, entre 1994 et 1996, sacré champion d’Europe en 1994 après avoir été vice-champion du monde l’année précédente, le Liégeois a cumulé de nombreuses distinctions dont le Mérite Sportif national (1991) et le titre de Sportif belge de l’année, à deux reprises. Avec 380 sélections en équipe nationale au compteur et 25 titres de champion de Belgique en simple, celui qui a conduit le club de La Villette Charleroi au titre mondial incarne véritablement la discipline dans notre pays.

Vice-président du COIB depuis 2017, Jean-Michel Saive a, par ailleurs, occupé la fonction de directeur technique de sa fédération et a présidé différentes commissions d’athlètes au niveau belge et international (dont celle de la fédération internationale de tennis de table et celle des comités olympiques européens). Autant dire qu’il connaît les rouages du sport de haut niveau!

«Le sport en tant qu’athlète de haut niveau, la participation aux instances du sport et mon rôle de relais entre ces deux mondes m’ont permis d’être à la fois un meilleur pongiste et un meilleur dirigeant car j’ai appris à comprendre de mieux en mieux les enjeux de ce monde sportif qui n’a cessé et ne cesse d’évoluer», dit-il à ce propos.

Même si elle se destinait plutôt à être gymnaste, un rêve abandonné suite à un grave accident, Heidi Rakels a, quant à elle, réussi dans le judo une très belle carrière dont le point d’orgue fut sans conteste l’obtention d’une médaille de bronze (-66kg) lors des JO 1992. Huit ans plus tard, après six opérations consécutives à des blessures à l’épaule et au genou, elle avait encore pris la cinquième place en -78kg à Sydney. Trois médailles, deux en argent (1992 et 2001) et une bronze (1999), ont également récompensé ses différentes participations aux championnats d’Europe. Lauréate de sept grands tournois internationaux, la native de Louvain a également été onze fois championne de Belgique en seniors, entre 1987 et 2003.

À l’issue de sa carrière prononcée en 2004, Heidi Rakels, qui a poursuivi des études d’ingénieur en sciences informatiques, a travaillé en tant qu’indépendante pendant dix ans avant de fonder son entreprise, Guardsquare, qu’elle a revendue cinq ans plus tard non sans en avoir fait le leader mondial dans le domaine de la protection des applications mobiles et après avoir été élue Femme de l’année dans la profession en 2019. S’adonnant aujourd’hui à différentes passions, la médaillée olympique de Barcelone, membre de la commission du sport de haut niveau auprès de Judo Vlaanderen depuis un an, coache également de jeunes entrepreneurs.

Les finances

Lors d’une soirée d’information commune (malheureusement pas un débat d’idées…), organisée le 31 août dernier, Heidi Rakels a clairement annoncé la couleur en expliquant qu’elle mettrait tout en œuvre pour donner les coudées plus franches au COIB au niveau financier. Elle vise une injection d’argent frais pour le sport de haut niveau à hauteur de 10 millions en cinq ans. «Ces fonds supplémentaires, je veux avant tout les lever auprès des entreprises, non par le biais du sponsoring ordinaire, mais en étudiant comment leur proposer un vrai retour sur investissement», indique-t-elle sans plus de précisions. «Ce ne sera pas facile mais je pense que c’est faisable.»

Aucun budget précis n’a été énoncé du côté de Jean-Michel Saive que l’on imagine travailler dans la continuité de son prédécesseur. Il souhaite d’ailleurs avant tout «pérenniser les actions en cours» et «poursuivre, avec nos propres ressources financières, les programmes de soutien aux équipes et équipes composées qui ont une chance réaliste de figurer dans le Top 8 des disciplines olympiques».

La reconduction du projet Be Gold, qui a démontré toute son utilité, figure aussi au rang de ses priorités. Le vice-président de l’institution a, par ailleurs, fait de «l’athlète au centre des débats» l’un des thèmes principaux de son programme. «Les athlètes doivent être soutenus, portés, encouragés, entourés pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans les meilleures conditions. C’est vital», insiste Saive.

Le projet sportif

Si elle estime que les résultats actuels du Team Belgium aux Jeux olympiques s’inscrivent dans une tendance très positive, Heidi Rakels souhaite intensifier les efforts qui permettront à notre pays de développer une véritable culture du haut niveau. Et elle se fixe un objectif d’une médaille par million d’habitants (donc 11 ou… 12 médailles) en vue de Los Angeles 2028. «Je veux être jugée sur ces résultats et si notre pays n’atteint pas cet objectif, alors j’aurai échoué», lance-t-elle. «Il y a des choses qui fonctionnent très bien mais nous devons garder la volonté de toujours vouloir faire mieux.»

En cela, elle rejoint la vision de Jean-Michel Saive, pour qui «l’ambition de progresser est inscrite dans l’ADN d’un sportif” et le Top 8 aux Jeux reste un bon baromètre de la réussite au niveau mondial. Le Liégeois est d’ores et déjà tourné vers les deux prochains objectifs: les Jeux d’hiver 2022 à Pékin et les Jeux d’été 2024 à Paris. Ces derniers auront lieu «quasiment chez nous» et «seront l’occasion d’un engouement inouï dont nous devons profiter à fond.»

«C’est le moment idéal pour mettre le mouvement olympique belge sur le devant de la scène», souligne Jean-Michel Saive. Qui accentuera la proximité du COIB avec les acteurs de terrain et l’écoute apportée aux fédérations qu’elles soient olympiques… ou non. «Ce sont tous les sports qui créent notre socle collectif», reprend Saive, qui se promet d’être attentif aux initiatives dans les nouvelles disciplines dont l’e-sport.

Et aussi…

Promettant de promouvoir et de faire respecter les valeurs olympiques, Jean-Michel Saive n’oublie pas dans sa réflexion les coaches, dont il souhaite nourrir les interactions via la plateforme dédiée, ainsi que l’entourage des athlètes. «Un sportif n’existe jamais seul», dit-il. «En étant membre de la commission de l’entourage des athlètes du CIO, j’ai pu voir de l’intérieur son utilité. Je souhaite créer une commission équivalente au sein du COIB.»

L’ancien pongiste, véritable trait d’union entre le terrain et les instances décisionnelles, souhaite aussi s’appuyer davantage encore sur les Olympiens, «qui ont souvent vécu des vies extraordinaires» et dont il fera des ambassadeurs du Comité olympique, et vise à renforcer les liens avec le monde paralympique.

Heidi Rakels, pour sa part, se voit évoluer dans les structures existantes et assure qu’elle n’oubliera pas les sports non-olympiques, lesquels lui avaient fait part de leurs craintes. «Chacun recevra le soutien qu’il mérite», résume-t-elle. Enfin, en ce qui concerne sa propre candidature et le fait qu’une femme se présente, Heidi Rakels affirme qu’il faut «voter pour le meilleur candidat» et «ne pas voter pour une femme parce qu’elle est une femme».