L’accessibilité dans le centre-ville de Mons reste compliquée pour les PMR et porteurs de handicap

L’ASBL Passe-Muraille pointe certaines difficultés, rencontrées au quotidien par les personnes à mobilité réduite et/ou porteuses de handicap.

Être force de conseils et de propositions en matière de mobilité et d’accessibilité, c’est la mission assurée par l’ASBL Passe-Muraille. Il y a quelques jours, le président et l’architecte de l’association se sont rendu sur le terrain, dans le centre-ville de Mons, afin de prendre conscience des difficultés rencontrées au quotidien par les personnes à mobilité réduite et/ou porteuses d’un handicap. Si le constat n’est pas catastrophique, un long travail reste à faire pour améliorer les choses.

«Soyons réalistes et raisonnables: il y a des choses à faire, bien entendu, mais certains problèmes sont liés à la configuration même de la ville de Mons. On ne peut pas exiger que tous les pavés soient remplacés par du bitume!» insiste Philippe Harmegnies, président de Passe-Muraille. « À côté de cela, certains problèmes sont causés par un manque d’entretien régulier des trottoirs, des pavés, des chaussées, des zones piétonnes.»

Le président de l’ASBL pointe aussi un certain manque de cohérence. « De très nombreuses rues sont en travaux. Certaines dispositions sont prises pour favoriser la mobilité mais ne sont pas conservées sur l’ensemble du chantier. C’est un non-sens. Notre objectif n’est certainement pas de dire: cassons tout, recommençons à zéro, mais de faire prendre conscience que concerter un bureau d’études comme le nôtre avant le lancement de chantier a du sens. Avançons ensemble!»

Ces dernières années, la ville de Mons semble avoir évolué dans le bon sens. Mais trop d’obstacles compliquent encore la vie des personnes à mobilité réduite. « Je rappelle qu’une personne à mobilité réduite, c’est quelqu’un qui est en chaise roulante, qui marche avec des béquilles mais cela peut aussi être une femme enceinte, une famille avec une poussette ou même une dame qui marche sur des pavés avec des talons.»

Tôt ou tard, chaque citoyen peut dès lors se retrouver avec un statut de PMR. «Il ne faut pas opposer architecture et mobilité mais la notion d’accessibilité doit désormais être intégrée dans chaque projet afin de permettre à chacun de circuler aisément et en toute sécurité, dans et aux abords des bâtiments.» Le travail de l’association doit permettre aux autorités communales de prendre conscience de certaines réalités.

Et notamment des problèmes engendrés par l’extension des terrasses, en centre-ville. « Nous comprenons l’intention mais certaines places réservées aux personnes handicapées ont disparu au profit de mobilier et certains axes sont tout simplement devenus impraticables. Le soutien aux commerçants, oui, mais pas au détriment de la mobilité de certaines personnes!», regrette Philippe Harmignies.

De son côté, l’échevine de la mobilité, Charlotte De Jaer (Écolo), rappelle que de nombreuses initiatives sont prises sous cette mandature. «On commence à en voir les effets mais on vient de loin, il y a donc encore du travail», admet-elle. «Pour la première fois, nous avons chaque année, au budget extraordinaire, un montant de 300 000 euros consacrés aux aménagements pour PMR. Il a permis la création d’adouci de bordure, la sécurisation de bordures… Nous travaillons en collaboration avec le conseil consultatif des personnes à besoins spécifiques, nous prenons l’avis de citoyens PMR… Le service mobilité travaille étroitement avec le service travaux pour mener les chantiers à bien et en parallèle de notre plan communal de mobilité, nous avons sollicité auprès d’un bureau d’études une analyse du centre-ville. Nous faisons notre possible, en restant conscients que la ville de Mons est une ville historique et qu’à l’époque, on n’avait pas encore conscience de la notion d’accessibilité.»