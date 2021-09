Nkounkou (Standard): «J’ai beaucoup appris au contact d’Ancelotti»

Niels Nkounkou (20 ans) a une saison pour se faire les dents avant de rentrer à Everton.

Dernier arrivé lors du mercato estival sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton, Niels Nkounkou découvre son nouvel environnement. À 20 ans, ce Français formé à Marseille n’a qu’une envie : aider le Standard à retrouver l’Europe et surtout, se mettre en évidence pour s’imposer à Goodison Park la saison prochaine. C’est ce qu’il a expliqué hier lors de sa présentation officielle.

«J’ai opté pour le Standard afin d’avoir plus de temps de jeu qu’à Everton et me faire une place ici, a dit celui qui s’était renseigné sur le club liégeois auprès de Moussa Sissako. Il y a un an, des contacts avaient également été noués avec le Standard mais ceux entamés avec Everton au préalable étaient trop avancés pour que je fasse machine arrière.»

Niels Nkounkou estime en tout cas ne pas avoir perdu son temps la saison dernière chez les Toffees pour lesquels il a effectué sept apparitions. «J’ai énormément appris aux côtés de Carlo Ancelotti et Rafa Benitez, juge-t-il. Avec Ancelotti, j’ai travaillé mon positionnement défensif que ce soit à l’aide de vidéo ou via des exercices sur le terrain.»

Pour autant, Nkounkou est-il déjà prêt, lui qui a connu une préparation tronquée par une participation aux JO avec la France?

«Je ne dirais pas que j’accuse du retard, balaie-t-il, car j’ai toujours travaillé pour être prêt et si le coach a besoin de moi ce week-end, je répondrai présent.»

À propos de sa performance à Tokyo, il ajoute encore qu’il ne la considère pas comme un échec.

«On n’a pas eu les résultats escomptés mais on a énormément appris. Vivre une telle compétition à 20 ans, c’est très enrichissant. Évoluer aux côtés de Thauvin, que j’ai connu à Marseille, ou encore Gignac, cela fait grandir. À leur contact, on comprend que seul le travail paye.»