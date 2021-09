F1: avantage à Mercedes dans le temple italien de la vitesse

Le Mondial pourrait à nouveau changer de tête sur un circuit favorisant la puissance.

Les Grands Prix se suivent à un rythme de fou ces dernières semaines. Après deux succès à domicile, le premier sans courir à Francorchamps, puis le deuxième devant 70.000 Néerlandais en délire à Zandvoort, Max Verstappen réussira-t-il la passe de trois ce week-end en Italie?

Rien n’est moins sûr. Certes, le pilote au sang belge a le vent en poupe pour le moment. Mais, a priori, l’autodromo milanais avec ses longues lignes droites, ses vitesses de pointe dépassant les 360 km/h et sa moyenne au tour affolante devrait moins convenir à sa RB16 à moteur Honda.

Red Bull ne l’a emporté ici qu’à deux reprises, en 2011 et 2013, à l’époque des titres de Sebastian Vettel. Tandis que Mercedes y est restée invaincue de 2014 à 2018 avec quatre victoires pour Lewis Hamilton (le Britannique s’est imposé une cinquième fois en 2012 mais avec McLaren… Mercedes).

Et si cela a moins bien marché pour les Benz ces deux dernières années, c’est à cause d’une Ferrari survitaminée en 2019 où Charles Leclerc a tout raflé (mais la Scuderia, après enquête de la FIA, est étrangement rentrée dans le rang en 2020) puis d’une pénalité l’an dernier.

Rappelez-vous: Lewis avait signé la pole et caracolait en tête, mais l’arrêt à l’entrée de la pitlane de la Haas de Kevin Magnussen a entraîné la sortie de la voiture de sécurité et la fermeture de l’accès à la pitlane. Un feu rouge grillé par le champion du monde dès lors justement sanctionné, ce qui allait offrir à Pierre Gasly sa première – et unique à ce jour – victoire en F1 sur son AlphaTauri, douze ans après le succès sous la pluie de Vettel et sa Toro Rosso.

Mais à la régulière, on l’a vu dans les secteurs les plus rapides en Belgique et aux Pays-Bas, les Flèches d’Argent, plus puissantes, filent un peu plus vite que les canettes ailées.

Voilà qui devrait aider le septuple champion, actuellement trois points derrière son rival néerlandais, à éventuellement reprendre la tête du Mondial.

«Je suis ici pour prendre ma revanche. Je m’attends à un nouveau match très serré,» commente un LH relativement prudent à la veille d’un GP d’Italie bien loin de se disputer à guichets fermés.

Après le huis clos de l’an dernier, suite à l’ouverture tardive de la vente de billets (le 5 août) et les mesures encore liées à la crise sanitaire, les organisateurs n’attendent pas plus de 16 000 spectateurs pour la course de dimanche. Pour la deuxième fois de l’histoire, le public aura droit aussi à un mini GP le samedi.Après la première à Silverstone remportée par Super Max, Lewis aura à coeur de remporter ce samedi la course qualificative déterminante pour la grille du GP. Cela signifie donc que la vraie séance qualificative se disputera ce vendredi entre 18h et 19h.