PHOTOS/VIDÉOS | Mélanie (La Cigalière, à Dottignies) est le visage de la campagne Cap48

Jusqu’à la soirée Cap48 du 17 octobre, vous allez voir et entendre Mélanie, une dame active de 32 ans qui fait la fierté de l’institution dottignienne.

Le dimanche 17 octobre, à partir de 20 heures, se vivra la grande soirée Cap48 sur La Une.

Une dernière ligne droite d’un peu plus d’un mois durant laquelle les bénévoles vous solliciteront de différentes manières, notamment avec les célèbres Post-it!

Une campagne sous le signe du «comeback»

La campagne de récolte de fonds permettant de financer annuellement plus d’une centaine de projets en lien avec le handicap a officiellement été lancée ce mardi et, cocorico, c’est une Dottignienne qui en est le visage national et la voix.

D’ici peu, vous verrez Mélanie sur des affiches et des spots publicitaires par exemple. Vous entendrez également sa voix au travers de spots radiophoniques.

Un ensemble avec un fil rouge: le comeback, «parce que dans la vie d’après, il faut aller de l’avant!», éclaire le directeur de La Cigalière, Serge Vilain. Cap48

Le travail ne fut pas de tout repos pour la jeune femme de 32 ans qui n’a pas hésité à donner de sa personne pour les différents enregistrements qui se sont déroulés au Théâtre du Manège, à Mons, ou encore au Grand Large, à Péronnes, avec son papa et son amoureux…

«Je suis toujours très motivée pour tout!»

, sourit Mélanie qui était la candidate idéale au sein du centre de jour de la cité de La Main.

«Aujourd’hui que les gens savent que l’égérie 2021 de Cap48 fait partie du grand Mouscron, on espère que cela donnera un coup de boost régional dans la récolte d’argent afin de financer les nombreux projets…», dit le directeur de la Cigalière, Serge Vilain.

Mélanie entourée (de gauche à droite) de Gaëtan Vanneste, membre du CA et secrétaire, Serge Vilain, directeur de La Cigalière, et Sébastien Delecroix, chef des éducateurs et futur directeur du site du boulevard des Canadiens. EdA

Tous les détails seront à lire dans L’Avenir de ce vendredi 10 septembre, sur tablette, smartphone ou PC