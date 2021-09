9 histoires judiciaires étonnantes: Un village en émoi | Des bacs de bière vides pour payer son plein | Rébellion au champagne

La citation de la semaine

Je vais le crever. Je vais le finir.

Rudy et Jonathan sont beaux-frères et ils ont plutôt l’habitude de passer du bon temps ensemble. Mais le 31 mai 2019, on est loin d’une ambiance de franche camaraderie, avec des grandes tapes dans le dos. C e jour là, on a pas mal picolé. «Rudy a bu plus de sept litres de bière», rapportera-t-on aux policiers. Et la boisson ne lui réussit guère. Il commence à s’en prendre à Anaïs, sa compagne, estimant que sa tenue est trop sexy à son goût. Il lui ramènera même un câble électrique, lui conseillant d’aller se pendre.

