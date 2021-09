La «Semaine de la santé mentale» mettra l’accent sur le lien social

La semaine de la santé mentale, qui aura lieu cette année du 9 au 16 octobre en Wallonie, s’articulera autour du thème de la «santé mentale et du lien social», indique jeudi le Centre de Référence en Santé mentale (CRéSaM), à l’initiative de l’événement. Une cinquantaine d’activités sont prévues au programme.

Ces derniers mois, la crise sanitaire a chamboulé notre quotidien et réduit parfois de façon drastique nos contacts sociaux. «Notre capacité à créer du lien et à nous inscrire dans des relations sociales joue pourtant un rôle majeur pour notre santé mentale», expose le CRéSaM.

«Cette Semaine de la santé mentale sera l’occasion pour tous de s’octroyer un temps de réflexion sur la situation que nous avons vécue jusqu’à présent, et que nous continuons à vivre dans nos relations avec les uns et les autres», précise l’association.

Au programme: une journée d’étude le 12 octobre à Namur et plus de 50 rencontres organisées par les services d’aide en santé mentale partout en Wallonie (balades, cinéma, théâtre, conférences, etc.). Plusieurs webinaires et ateliers seront également organisés en ligne afin de favoriser le partage d’expériences et de connaissances des différents acteurs du secteur psycho-médico-social.

Enfin, une grande marche se déroulera à Bruxelles le 10 octobre, lors de la journée mondiale dédiée à la santé mentale.

Le programme détaillé est disponible sur www.semaine-sante-mentale.be