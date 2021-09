Violence endémique dans le quartier Nord: «Les communes restent limitées dans leurs moyens d’action»

De multiples violences, dont des échanges de tirs, ont émaillé les derniers jours du quartier Nord, à cheval sur Saint-Josse et Schaerbeek. Les Bourgmestres haussent le ton: ils exigent auprès du Fédéral des solutions pour la sécurité autour de la gare et pour l’épineux problème des migrants.

La bourgmestre FF de Schaerbeek Cécile Jodogne (DéFI) et son homologue de Saint-Josse Emir Kir déplorent «le peu d’écoute» reçu dans le cadre de leurs demandes répétées concernant la sécurité dans le quartier Nord. Leurs récriminations visent directement le niveau fédéral et les ministres et secrétaires d’état successif à l’Intérieur et à la Migration. Ils répètent donc leurs exigences au lendemain du dramatique fait divers qui a résulté en un blessé collatéral à Saint-Josse.

Pour rappel, c’est ce lundi 6 septembre dans la soirée qu’un braquage a mal tourné dans la rue d’Aerschot à Saint-Josse. Une fusillade a éclaté. Un passant a pris une balle dans la fesse. Ses jours ne sont pas en danger. 5 personnes ont été interpellées.

«Pas de solution»

Mais selon les bourgmestres, de nouvelles violences se sont produites le lendemain dans ce même quartier Nord. «Des bagarres ont éclaté semble-t-il entre migrants, riverains et commerçants. Ces incidents sont significatifs de la forte pression que subissent les riverains et les commerçants du quartier depuis plusieurs mois: transmigrants à la recherche de quelques moyens de subsistance avec des comportements inciviques, harcelants voire délictueux, vendeurs de drogues, SDF, personnes imbibées d’alcool…», déplorent les maïeurs. Les nouveaux incidents de mardi ont généré des coups de feu et 2 personnes ont été blessées. Sans danger de mort.

Jodogne et Kir répètent que «les tensions sont nombreuses dans ce quartier depuis longtemps». Malgré leurs interpellations aux autorités fédérales, la réponse tarde. «Nous n’avons eu jusqu’à présent que peu d’écoute pour les renforts de la police fédérale au niveau de la gare du nord et pas plus pour enfin trouver une solution pérenne à la question de la prise en charge des transmigrants» pointent-ils. «Nous réinterpellerons à ce sujet Madame Verlinden, Ministre de l’Intérieur et Monsieur Mahdi, Secrétaire d’État en charge de la migration».

Drogue et alcool

Par ailleurs, les communes demandent à la zone de police de Bruxelles-Nord de «mettre en place une série d’actions pour apaiser le quartier». Une descente contre le trafic de stupéfiant a eu lieu pas plus tard que ce mardi 7 septembre en matinée. «ça ne suffit pas», déplorent les édiles. «Les communes restent limitées dans leurs moyens d’action». Et de souhaiter des réponses «plus rapides et fermes» du Ministre de la Justice et du Parquet «pour lutter efficacement contre la prolifération des vendeurs de drogues qui mettent à mal la vie dans ces quartiers».

Les communes terminent en annonçant l’interdiction de la consommation d’alcool sur l’espace public du quartier Nord «dans les prochaines semaines».