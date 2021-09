VIDÉO | Stéphane Plaza complètement nu sur Instagram: «rentrée is coming!»

Stéphane Plaza, agent immobilier et animateur français, a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il danse entièrement nu au bord d’une piscine.

Vous pensiez que Stéphane Plaza était pudique? Raté! L’animateur de M6 a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il danse entièrement nu, sous le soleil, au bord d’une piscine. Le célèbre agent immobilier, qui a posté lui-même la vidéo, danse au son de «Gonna make you sweat (everybody dance now)».

L’animateur a légendé son coup de folie en déclarant: “RENTRÉE IS COMING!! Vous pouvez danser partout, dans votre esprit, dans votre cœur, ou nu sous le soleil"

«On lâche tout»

“Et surtout on assume! Son corps, son style, son sens du rythme aussi… on lâche tout, ça veut dire lâcher prise mais tenir bon car 2022 s’annonce radieux! Alors on garde les gestes barrières et on se sert les coudes comme des frères. Il faut avoir une grande musique en soi s’il on veut faire danser la vie et croquer la joie”