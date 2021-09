VIDÉO | Un marquage photo luminescent sur le RAVeL à Vedrin: pour mieux voir la nuit

Un marquage photo luminescent a été posé sur une portion du RAVeL à Vedrin. Le but? Sécuriser des tronçons qui ne sont pas éclairés. Ce test durera un an avant d’être évalué.

Ce tronçon du RAVeL, qui coupe la rue de Frizet à Vedrin, est particulièrement sombre. La longue courbe asphaltée se perd dans un sous-bois. Les journées vont bientôt raccourcir et on imagine bien les usagers peiner à trouver leur chemin dans une après-midi finissante et de moins en moins lumineuse.

Découvrez le marquage photo luminescent du RAVeL dans notre reportage vidéo en tête de cet article.

La peinture a la faculté d’absorber la lumière pendant la journée et la restituer une fois la nuit tombée. © Jacques Duchateau

Une pose en trois couches

François Coclez représente la société Isosign. L’entreprise française a réalisé ce nouveau marquage à Frizet, alors que la société Luminokrom, qui en a fait sa spécialisation, avait déjà réalisé un marquage à cet endroit en 2020.

«C’est une technique qui est déjà appliquée en France en une dizaine d’endroits. C’est une peinture photo luminescente». Elle a la faculté d’absorber la lumière pendant la journée et la restituer une fois la nuit tombée. «Le processus dure environ 10 heures». De quoi couvrir presque totalement les longues nuits d’hiver.

La pose se fait en trois couches. D’abord une couche de peinture blanche puis deux couches de peinture photo luminescente avec, pour la première, de la charge antidérapante.

Le coût est plus important qu’une peinture traditionnelle, on avoisinerait les 5€ du mètre linéaire.

La pose se fait en trois couches. © Jacques Duchateau

Bien que l’on n’ait pas pu comparer sur place à un lignage blanc normal, on se rend vite compte de l’impact d’un tel marquage. En particulier si le vélo est équipé d’un phare. La ligne pointillée est bien visible dans la pénombre du soir tombant et permet aux usagers de s’orienter plus aisément.

C’est d’ailleurs ce retour des usagers, en plus de l’aspect technique de ce marquage (usure, résistance,…) qui seront évalués dans un an. Avant, éventuellement, d’être homologué et d’en étendre l’usage au réseau RAVeL wallon.

Tracé photo luminescent sur un RAVeL à Vedrin. © Jacques Duchateau