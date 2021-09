Alec et Cian réalisent le doublé parfait

Segaert et Uijtdebroeks signent le doublé, trois ans après celui réalisé par Remco Evenepoel et Ilan Van Wilder. belga

Segaert et Uijtdebroeks ont écrasé le chrono chez les juniors et mis la barre haut pour les Belges.

On attendait Cian Uijtdebroeks sur le podium européen à l’issue du chrono de Trente (22,4 km). Ce fut bien le cas. Le Hannutois a répondu présent en se classant deuxième. La Belgique du cyclisme se serait déjà contentée de ça. Mais comme si ça ne suffisait pas à son bonheur, un autre Belge, Alec Segaert, s’est paré d’or. Trois ans après le doublé réussi par Remco Evenepoel et Ilan Van Wilder, deux juniors belges ont donc squatté les deux premières marches du podium continental à l’issue de l’effort en solitaire.

Si cela peut sembler surprenant dans le chef du jeune Flandrien, ça ne l’est pas tant que ça. «Je savais de quoi il était capable. Son grand gabarit l’avantageait sur un parcours si plat. Pour moi, ce n’est pas une déception d’être deuxième derrière lui, dira un Uijtdebroeks ravi. Vous savez, je comptais 17 secondes de retard à mi-chemin et je finis à cinq secondes. Ça veut dire que je montais en puissance au fil des kilomètres. C’est de très bon augure pour vendredi.»

Le Hannutois partira, alors, à l’assaut de l’or sur une course en ligne qui sied mieux à son profil. «Je suis assez petit et, malgré ça, je suis vice-champion d’Europe du chrono sur un tracé court et plat. Cela me plaît. Comme je grimpe bien, j’ai les bonnes bases pour devenir le coureur de grands tours que j’espère.»

Alec Segaert, lui, sort de l’ombre du phénomène hannutois. «Je me suis un peu surpris en allant aussi vite. Par moments, j’avais l’impression de voler. Mais je savais que, dans un bon jour, j’avais les moyens de signer un bon résultat.»

Passer devant Uijtdebroeks veut dire beaucoup sur les capacités du citoyen de Lendelede. «Vous savez, je l’avais déjà battu dans le passé mais, au cours de la dernière année, Cian a fait des progrès incroyables. Cela devenait plus difficile pour moi. Au chrono du championnat de Belgique, il m’avait devancé. J’ai donc un peu remis les pendules à l’heure.»

Le succès de Segaert est d’autant plus impressionnant que, fin août, il s’était blessé à l’épaule lors de la Course de la Paix. «Le timing a été un peu serré mais on a bien travaillé pour que je sois ici.»

Avec son sacre européen, celui qui émarge à l’équipe Gaverzicht – Be Okay entre dans une autre catégorie. Celle des grands espoirs. Ce mercredi, on a d’ailleurs appris qu’il avait lié sa destinée à celle de la formation U23 de Lotto-Soudal où il va poursuivre son apprentissage. Avant cela, il a encore quelques rendez-vous à honorer. Comme le chrono des Mondiaux avec ambition mais sans stress. «C’est sûr que ma performance m’incite à l’optimisme.»