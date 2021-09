Lefevere avant le chrono de l'Euro : "On verra Remco au top l'an prochain"

Patrick Lefevere est persuadé qu’Evenepoel, qui brigue ce jeudi le titre européen du chrono, n’est plus très loin de la toute grande forme.

Patrick Lefevere n’a pas que l’Euro en tête. Il a d’autres sujets d’intérêt. Reste qu’il suit tous les faits et gestes de ses protégés à Trente. À commencer, bien sûr, par Remco Evenepoel, qu’il couve comme le lait sur le feu. Bien que son agenda soit fort chargé, il prend le temps de faire le point sur le Brabançon. Dont il apprécie toujours autant le tempérament.

Patrick, êtes-vous d’accord avec Remco lorsqu’il affirme que, depuis son attaque victorieuse au Tour du Danemark, il est de nouveau le coureur d’avant?

Disons que s’il lui manque encore quelque chose, ce n’est vraiment pas beaucoup. Je me garde bien de toute euphorie, mais il n’est plus très loin de son meilleur niveau, je pense. Il évolue à un tout autre niveau qu’il y a quelques semaines. Franchement, cela fait plaisir à voir. Quand je pense à tout ce qu’il a enduré, au chemin qu’il a dû parcourir pour revenir… Tout ce qu’il réussit à son âge est remarquable. Cela vaut aussi pour Fabio Jakobsen. Ces deux jeunes gars ont connu le succès très tôt, avant de frôler le pire, et de revenir, peut-être plus forts. Mentalement, c’est déjà le cas, c’est sûr. Vous savez, ils sont jeunes et terriblement ambitieux. Ils sont impatients et veulent tout gagner. C’est important de leur rappeler qu’ils peuvent avoir des moins bons jours. C’est normal. À mes yeux, tout ce qu’ils font cette saison constitue une excellente rampe de lancement pour l’année prochaine.

Remco arrive-t-il encore à vous surprendre?

Oui. Quand il gagne, c’est toujours de façon incroyable. Les exemples récents ne manquent pas. Il parvient à creuser des écarts là où d’autres se font rattraper. C’est phénoménal.

Il dit être capable de pousser plus de watts qu’avant sa chute…

Je ne sais pas. Ce n’est pas moi qui étudie ce genre de données (rires). Mais je ne serais pas surpris que ce soit le cas parce qu’il a énormément travaillé pour prendre des forces. Il serait logique que ça porte ses fruits. Je pense que, à court terme, il aura encore des hauts et des bas et qu’il ne faut pas s’en inquiéter. Il ne sera pas toujours capable de lâcher tout le monde à la pédale, mais il ne doit pas en nourrir une quelconque frustration. Je suis convaincu que s’il peut s’entraîner comme il faut cet hiver, on verra Remco au top l’an prochain. Attention : cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas champion d’Europe dès cette semaine ou qu’il ne gagnera pas une classique en fin de saison.

Quelles leçons tirez-vous de son année 2021?

D’abord, on a mis la barre trop haut au Tour d’Italie, lui en premier lieu. Après dix jours, il était deuxième et tout le monde s’est emballé. Puis, il a craqué physiquement. Mais c’était tout à fait normal. Moi, je n’ai jamais dit qu’il gagnerait le Giro cette année. Ensuite, Remco est, parfois, tombé dans une trop grande nervosité liée à son impatience. Quand il est deuxième du chrono des championnats de Belgique derrière Yves Lampaert, il est déçu, alors que c’est un bon résultat. Le niveau d’Yves ce jour-là était très élevé. Et au Tour du Benelux, Remco se fâche contre Gianni Vermeersch. Peut-être qu’il a raison, mais il ne doit pas réagir comme ça. Il s’énerve encore trop souvent. Je suis certain qu’il ne le fera plus l’an prochain.

Avez-vous douté, durant la saison, d’un retour de votre coureur au plus haut niveau?

À long terme, non. Parce que ses qualités n’ont pas disparu avec sa chute. Certains se sont inquiétés après son abandon durant le Giro. Mais il n’y avait aucune raison de le faire. À ce moment-là, il n’était pas en mesure de jouer les premiers rôles durant trois semaines. Ce sera différent l’an prochain. Si tout se passe bien pour lui d’ici-là, Remco pourra viser quelque chose de grand au Giro 2022.

Est-il le favori pour le titre européen de dimanche?

Le favori, non, mais il a des atouts à faire valoir car il arrive en confiance malgré son abandon au Tour du Benelux. Cela dit, il y aura du beau monde. Je veux d’abord le voir lors du chrono. Ça peut être très intéressant.

En quoi sa présence est-elle importante pour l’équipe en termes d’image?

Remco a cassé les codes. Il est entré à toute vitesse au sein du peloton. Et comme il a réussi des choses spectaculaires, il a très vite joui d’une grande cote de popularité. À la fois au sein du public et parmi les sponsors. Il est important pour eux. Il vient de la région bruxelloise et parle parfaitement les deux langues. C’était différent avec Tom Boonen. Il était plus flamboyant mais est devenu une vedette à 25 ans. Remco n’a que 21 ans et il est déjà habitué à faire la une des journaux. Il est très mature pour son âge.