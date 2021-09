Dermagne: bientôt une proposition sur le droit individuel à la formation des salariés

Le ministre fédéral de l’Economie et de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), mettra au cours du mois de septembre sur la table du gouvernement une proposition concernant le droit individuel à la formation des salariés.

«Il est absolument nécessaire de développer une culture de la formation, tout le monde est d’accord là-dessus», a-t-il déclaré mercredi à l’issue de la première conférence sur l’emploi qu’il a organisé mardi et mercredi.

Le ministre fédéral, les partenaires sociaux, les ministres régionaux et d’autres parties prenantes ont débattu des moyens d’organiser un «parcours harmonieux de fin de carrière», dans le but de réaliser l’ambition de porter le taux d’emploi à 80% d’ici 2030.

«C’est un succès», a déclaré M. Dermagne lors du point presse qui a suivi la conférence. «Les discussions ont été très riches et j’ai entendu des propositions très concrètes», a-t-il déclaré.

La conférence sur l’emploi n’a pas encore débouché sur des décisions concrètes. «Ce n’était pas non plus l’intention», a déclaré le Vice-premier ministre PS. «Nous allons travailler ensemble dans les prochaines semaines sur la base des propositions que nous avons reçues». En tout cas, le ministre espère présenter un plan d’action avant la fin de l’année. «Cet exercice ne peut pas rester un salon de discussion. Nous voulons aller vite, car une législature est courte.»

Le ministre mettra ce mois-ci encore des propositions sur la table du gouvernement pour les questions les plus urgentes. Il veut par exemple introduire un droit individuel à la formation pour les salariés de cinq jours par an, comme le prévoit l’accord de coalition. Ce droit existe déjà, mais au niveau de l’entreprise.

Par conséquent, ce sont principalement les cadres moyens et les postes de direction qui bénéficient d’une formation, tandis que les autres employés, qui en bénéficient souvent le plus, sont laissés de côté.

«C’est un constat objectif: ceux qui en ont le plus besoin, y ont le moins accès. Nous devons veiller à ce que les gens aient le droit à la formation et qu’ils peuvent être formés tout au long de leur carrière.» Cela devrait alors permettre aux gens de travailler plus longtemps et de se reconvertir plus facilement dans d’autres secteurs.

On ne voit pas clairement, dans l’immédiat, si cela induit également l’introduction d’un compte de formation - un sac à dos individuel avec un budget que les employés peuvent utiliser pour se former tout au long de leur carrière-.

Monica De Jonghe, directrice générale du Vlaams Verbond voor Ondernemingen, s’est ouvertement prononcée dans ce sens mercredi. «L’idée de donner aux gens cinq jours de formation par an est dépassée à nos yeux. Les besoins sont différents en fonction des compétences qu’une personne doit acquérir. Parfois, ils auront besoin de beaucoup plus que cinq jours par an, parfois moins.»

Marie-Hélène Ska, de la CSC, a souligné qu’une plus grande concertation était nécessaire à ce sujet. «Nous n’avons pas encore eu cette discussion. Il ne faut pas seulement un mot sympathique, il faut aussi savoir que cela fonctionne.»

Outre le droit individuel à la formation, Pierre-Yves Dermagne souhaite également trouver des solutions, dans le mois, pour les métiers en pénurie.

À cette fin, il a convoqué une conférence interministérielle pour vendredi. La ministre flamande de l’Emploi, Hilde Crevits (CD&V), demande depuis un certain temps une politique du marché du travail asymétrique, afin que la Flandre puisse élaborer ses propres mesures.

Mercredi, Dermagne a répété qu’il était ouvert à cette idée, mais dans le cadre fédéral, car le droit du travail et la sécurité sociale sont des compétences fédérales.

Enfin, M. Dermagne planche, avec le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke sur les moyens de réintégrer les malades de longue durée sur le marché du travail. Ce travail devrait lui aussi déboucher sur des propositions concrètes ce mois-ci.

Le montant du budget supplémentaire nécessaire pour toutes ces mesures n’est pas clair. Dans les semaines à venir, le gouvernement devra établir le budget pour l’année à venir et le soumettre à la Commission européenne. Mais «les moyens nécessaires seront recherchés», a commenté le ministre.