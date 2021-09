«Michael me manque tous les jours»: la femme de Schumacher donne des nouvelles sur son état de santé

Le 15 septembre prochain, Netflix mettra en ligne, un documentaire sur le septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher plongé dans le coma depuis 2013. Son épouse Corinna y donne des nouvelles de son mari. Assurément le prochain carton.

Depuis le 29 décembre 2013 et le tragique accident de ski de Michael Schumacher, qui a plongé le septuple champion du monde de Formule 1 dans un coma, l’état de santé du pilote allemand ne cesse d’alimenter les débats, mais rien ne filtre. Le secret est entretenu par sa famille, ses proches et son attachée de presse depuis plus de huit ans déjà.

Mais voilà, le 15 septembre prochain Netflix mettra en ligne un long documentaire attendu sur la carrière du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher sans occulter son accident et ses conséquences.

Dans ce documentaire, son épouse Corinna ne lève pas de secrets retentissants. Mais elle livre son émotion que rapporte ce mercredi le site de Télé Loisirs : «Je n’ai jamais accusé Dieu pour ce qui s’est passé. C’était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n’importe qui. Bien sûr, il me manque tous les jours. Mais je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison.»

Toujours dans le documentaire, Corrina poursuit: «Michael suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s’assurer qu’il est à l’aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien. Quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. On le fera tous. En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l’aurait aimé et comme il l’aimerait encore. La vie continue. Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael.»