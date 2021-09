Mons: la ministre Dedonder en visite pour susciter les vocations à la Défense

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder est venue rendre visite au commandement militaire du Hainaut, devenu central durant la crise sanitaire.

La visite de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder au commandement militaire de la province de Hainaut ce mercredi à Mons était un petit évènement: « vous êtes la première ministre de la Défense hennuyère depuis 103 ans. Le dernier était le Montois Fulgence Masson», n’a pas manqué de souligner le bourgmestre Nicolas Martin. Mais ce n’est pas pour combler un gouffre historique que la ministre visitait le commandement militaire, mais pour souligner le rôle crucial qu’il a joué au cours des deux années de crise sanitaire.

«L’aide à la nation, c’est notre raison d’être», affirme le colonel Guy Dobbelaere, qui dirige le commandement militaire du Hainaut qui, avec la crise du coronavirus, est sorti de l’anonymat pour devenir le centre névralgique provincial dans la lutte contre la pandémie.

Dès la première vague, il est devenu hub logistique où, du 20 mars au 31 juillet, 35 millions d’équipements de protection individuels ont été distribués.

Le centre de commandement est aussi venu en appui des hôpitaux et maisons de repos pour «trier» les patients Covid, les diriger vers des unités dédiées et procéder à des décontaminations. Les militaires sont intervenus dans des maisons de repos à Mons, Frameries, Binche, Enghien… Des formations hygiène dans les maisons de repos, qui n’avaient pas les bons réflexes, ont également été dispensées.

Lors de la deuxième vague, l’appui s’est mué en soutien humain, pour faire face au manque de personnel. Appui aux maisons de repos et de soins, au 112, aux hôpitaux… les missions ont été variées tant sur le plan médical que logistique, jusqu’à la campagne de vaccination de masse qui vient de s’achever.

Engagez-vous, qu’ils disent

Autant d’actions qui, pour Ludivine Dedonder soulignent le rôle essentiel des commandements militaires de province et la mission d’appui de la Défense.

«Il fut un temps où divers politiques ne croyaient plus à leur rôle. Moi, je pense qu’il est capital et doit être renforcé», a-t-elle déclaré lors de sa visite. Et pour renforcer ces missions, il y a une priorité: recruter. « On peut avoir toutes les politiques possibles, s’il n’y a pas de personnel, cela ne sert à rien.»

D’ici 2024, la Défense ambitionne de recruter 10 000 personnes pour remplacer les départs à la retraite, dans tous les domaines, militaires comme civils. «Il y a des jobs pour tout le monde» a exhorté la ministre, en renvoyant sur le site mil.be, où sont recensées toutes les offres d’emploi. Et dans le Hainaut, province au taux de chômage le plus élevé de Wallonie, il y aura de belles opportunités avec le rapatriement à Tournai d’une partie des 1ers et 3e bataillons de lanciers depuis les Ardennes et la construction prochaine de la «caserne du futur» à Charleroi.

Une caserne qui doit marquer la nouvelle orientation de la Défense, « un acteur qui s’intègre au tissu local, qui noue des partenariats avec des entreprises, le monde académique et la société.» Et qui conciliera mieux vie militaire et vie privée, promet la ministre.