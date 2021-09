One Lane Bridge sur Arte: un pont et quelques mystères

Arte diffuse ce soir les premiers épisodes de «One Lane Bridge», série policière néo-zélandaise où le surnaturel nourrit le scénario.

À peine débarqué dans la petite ville de Queenstown, le jeune inspecteur maori Ariki Davis est appelé au pont One Lane, où gît, dans la rivière, le corps sans vie de Grub Ryder, un fermier apprécié de sa communauté. Si tout porte à croire au suicide, Ariki, lui, suspecte un meurtre, s’attirant aussitôt l’hostilité de son supérieur, Stephen Tremaine. Ce dernier se résout à ouvrir une enquête pour le meurtre de Grub Ryder. Mais des déchirements familiaux liés à des dettes contractées et les querelles de voisinage entravent l’investigation, exacerbant la frustration des habitants. Sous pression, Ariki est hanté par d’inquiétantes visions…

Nature spectaculaire et traditions ancestrales

Série néo-zélandaise en six épisodes créée et écrite par Pip Hall et Philip Smith avec dans les rôles principaux Dominic Ona-Ariki (vu dans Jonah), Joel Tobeck qui figurait au générique de Sons of Anarchy et Alison Bruce vue dans Top of the Lake, One Lane Bridge risque bien de vous scotcher à votre fauteuil. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à la comparer à la fantastique série Broadchurch.

Dans One Lane Bridge, la nature spectaculaire et les traditions ancestrales sont propices au surgissement de forces spirituelles, le surnaturel troublant et nourrissant la trame policière.

Muté dans une bourgade perdue et repliée sur elle-même, le héros, jeune et ambitieux détective maori (épatant Dominic Ona-Ariki) se heurte aux préjugés de la communauté locale, la série laissant entrevoir, derrière le décor sauvage de carte postale, une société rongée par le racisme et le sexisme. Au travers de l’intrigue haletante, One Lane Bridge propose une immersion au cœur d’un territoire insulaire isolé, hanté par son histoire collective.

Diffusée dans son pays d’origine en 2020 pendant le «lockdown» imposé suite à la pandémie de coronavirus, la série avait laissé les téléspectateurs perplexes lors de l’épisode final, à en croire les médias locaux. Mais une deuxième saison, dont la programmation a débuté en août dernier, devrait venir aplanir les incompréhensions…

Arte, 20.55