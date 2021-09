Intempéries: la CAF coordonne 3.000 repas par jour, les déchets restent problématiques

Depuis le 6 août dernier, la Cellule d’Appui Fédérale (CAF) active sur le terrain des inondations de juillet, a réalisé 135 opérations de nettoyage, coordonné la distribution de près de 13.000 repas par jour et réalisé des travaux sur des kilomètres de berge, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué marquant son premier mois d’action.

Regroupant Défense, zones de secours, protection civile, police fédérale, SPF Santé publique, Croix-Rouge, et Centre de crise national, la CAF a aussi coordonné l’aide psychosociale pour les citoyens et pour les intervenants de plus de 45 institutions (communes ou CPAS) ou contribué à relancer certains services publics essentiels.

La Cellule restera en activité au moins jusqu’au 30 septembre prochain, au sein du Commissariat spécial à la reconstruction. «Les autorités fédérales et wallonnes ont collaboré intensivement au cours du mois écoulé pour veiller à ce que les services d’urgence soient déployés de la manière la plus adaptée possible pour répondre aux besoins des citoyens», a commenté la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, citée dans le communiqué. «La route est encore longue, mais la CAF en coopération avec le Commissariat à la reconstruction peut par ses actions apporter un soutien essentiel à la reconstruction des zones sinistrées.»

Parmi les problématiques non encore complètement résolues figurent les impacts sanitaires et sécuritaires des déchets encore présents, souligne enfin la CAF.