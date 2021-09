Condamné pour assassinat et suspecté du viol d’une handicapée

Roland Roloux encourt quatre ans de prison après avoir été condamné à cinq ans de prison avec sursis partiel

Le parquet a requis devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de quatre ans de prison à l’encontre de Roland Roloux, 48 ans, qui doit répondre d’avoir commis un viol sur une dame handicapée alors qu’il a déjà été condamné en 2015 par la cour d’assises de Liège à une peine de cinq ans de prison avec sursis partiel pour avoir commis un assassinat. Le samedi 29 juin 2013, Roland Roloux a assassiné Marc Namotte, un homme qui habitait chez lui en lui portant quarante coups de tournevis et en lui appliquant une manœuvre d'étouffement dans une maison située dans la rue Aux Ruelles à Vottem. Cette fois, l’homme est soupçonné de s’en être pris sexuellement à une dame schizophrène, bipolaire et handicapée au point qu’elle n’est pas capable de sortir de son lit.

C’est donc une affaire particulièrement sordide qui est jugée actuellement par le tribunal. Le 23 mars dernier, le personnel d’une résidence qui accueille des personnes touchées par des problèmes physiques et parfois mentaux a prévenu les autorités de faits d’attentats à la pudeur et de viol commis au sein de leur établissement. Une dame particulièrement vulnérable puisqu’elle est handicapée au point qu’elle dépend de quelqu’un pour se mouvoir hors de son lit s’est confiée à une infirmière. Elle lui a déclaré qu’elle devait lui dire un secret. La dame a expliqué à cette infirmière que Roland Roloux était venu dans sa chambre et qu’il avait conditionné le fait de l’aider à se relever contre une fellation. La pensionnaire a expliqué qu’elle avait été forcée Roland Roloux. Elle a expliqué que l’intéressé était si lourd qu’elle avait eu l’impression d’étouffer. La dame ayant pris peur, elle aurait demandé à son fils de dormir plusieurs nuits à ses côtés dans l’établissement.

Lorsque le fils a cessé de dormir sur place, Roland Roloux est revenu dans la chambre de la dame. Il a bloqué la porte de la chambre avec une table. Il a ensuite levé les jambes de la dame et lui a enlevé son lange. Il lui a fait subir des attouchements avant de la pénétrer. Une analyse a confirmé la présence de sperme dans le vagin de la plaignante.

Si Roland Reloux admet avoir eu une relation sexuelle avec la dame, il estime qu’elle était consentie. “ J’étais en manque d’affection”, a expliqué Roland Roloux, tout penaud devant la juge. L’homme qui a comparu détenu semblait perdu dans ses idées et ses déclarations, mais un expert l’estime responsable pénalement de ses actes. “J’ai appris à la connaître en deux ou trois jours. On a parlé. Je suis allé sur elle, délicatement. Oui je l’ai touchée, mais je pense qu’elle a pris du plaisir. Elle m’a dit que je l’empêchais de respirer, alors je me suis un peu soulevé.”

La dame a expliqué qu’elle avait plusieurs fois demandé à Roland Roloux d’arrêter. Elle a déclaré qu’elle n’était pas consentante. Pour le parquet, la dame n’était pas apte à consentir mais elle a en plus marqué son désaccord. Me Adrien Croisier, à la défense, a estimé qu’il s’agirait d’une relation consentie entre deux personnes handicapées. Il a plaidé l’acquittement de son client.