Gouvernement bruxellois: un plan d’action pour lutter contre le fléau des vols de vélo

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt, annonce un plan d’action pour lutter contre le fléau des vols de vélos dans la capitale. L’information diffusée dans ce sens par la plate-forme multimedia flamande Bruzz a été confirmée mercredi par le cabinet de la ministre Groen.

Des abris à vélos sécurisés, davantage de policiers à vélo et des «vélos appâts» font partie du plan d’action et devraient contribuer à tripler le nombre de cyclistes à Bruxelles d’ici 2030, aux dires du cabinet de la ministre.

Selon les derniers chiffres, 4.391 vols de vélos ont été signalés en Région bruxelloise en 2019. C’est une augmentation de 15% par rapport à 2018. Ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg, car on estime qu’un tiers seulement des personnes déclarent le vol de leur vélo. Le total pourrait donc atteindre 15.000 vols de vélos.

Le gouvernement bruxellois a approuvé le plan directeur pour le stationnement des vélos début 2021. Il espère que parking.brussels et Bruxelles Mobilité pourront commencer à le mettre en œuvre cette année. Des espaces de stationnement pour vélos plus sécurisés, mais aussi des arceaux inversés et un soutien aux municipalités sont jugés nécessaires.

Afin de lutter contre le vol organisé de bicyclettes, plusieurs projets pilotes seront réalisés, par exemple avec des vélos-appâts, ou le traçage de vélos appartenant à des particuliers. Les points «chauds» feront l’objet d’une surveillance plus intensive.

Le plan requiert exige que chaque zone de police dispose d’au moins un agent chargé du cyclisme.

En termes de connaissance et d’évaluation, il est prévu de collecter davantage de données chiffrées et de réaliser une enquête triennale sur les vols de vélos, dont la prochaine est prévue pour cette année.

Le gouvernement compte également sur la communauté cycliste elle-même. L’asbl Cyclo recyclera les vélos abandonnés et le nombre d’inscriptions sur la plateforme mybike.brussels doit augmenter. Seuls 20.000 vélos y sont enregistrés, ce qui ne représente encore que 5% de tous l’ensemble à Bruxelles.

Enfin, il y aura régulièrement des campagnes de conscientisation.