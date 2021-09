La Grand Poste, bâtiment emblématique à Liège, rouvre ses portes ce vendredi

La Grand Poste va enfin ouvrir ses portes officiellement au public ce vendredi 10 septembre, ont annoncé les différents partenaires du projet. Les travaux de réhabilitation de ce monument emblématique de Liège avaient débuté en 2017.

Leur coût total s’élève à 35 millions d’euros, et à 40 millions avec l’achat du bâtiment. A cette occasion, un mapping sera projeté sur la façade du bâtiment ces vendredi et samedi.

C’est le fonds d’investissement liégeois Noshaq, le promoteur immobilier BPI et leurs partenaires qui s’étaient lancé le défi il y a quatre ans de rénover ces lieux alors sans affectation claire afin d’y créer un écosystème de plus de 8.000 m2, véritable pôle de networking et de communication rassemblant notamment entrepreneurs, différents acteurs de la gastronomie, médias et étudiants en journalisme de l’ULiège.

La Grand Poste rénovée propose aujourd’hui cinq espaces qui se rencontrent: un espace de co-working de 200 places; un food market de 1.200 m2 composé de sept comptoirs sélectionnés parmi une soixantaine de candidats, un bar et un rooftop ouverts à tous; une brasserie artisanale (Brasseries de Liège) d’une capacité brassicole d’un million de litres par an et qui proposera des bières produites sur place; un lieu pour accueillir des programmes d’accompagnement de startup et un media campus qui comportera 15 studios d’enregistrement pour les étudiants du master en journalisme de l’Université de Liège ainsi qu’une salle de cours de 50 places. «Des espaces interconnectés autour de sensibilités partagées pour la nouvelle économie, les industries du digital, des médias et du divertissement sous toutes leurs formes et toutes leurs expressions», expliquent les différents partenaires.

Gérôme Vanherf, CEO de la Grand Poste, revient sur ce pari jugé un peu fou: «De nombreux défis et questions se sont posés tout au long du chantier. Comment en effet moderniser un tel lieu, tout en conservant son âme? Comment faire cohabiter les entrepreneurs de la nouvelle économie avec les étudiants de l’Université? À chaque étape, les équipes ont dû faire preuve de créativité pour surmonter les complexités d’une telle rénovation et toujours avec le sourire».

Par ailleurs, la télévision locale RTC Liège déménagera dans un bâtiment neuf qui sera adjacent à l’actuelle Grand Poste. Les locaux de RTC se trouvent actuellement dans une ancienne crèche réaménagée dans le quartier du Laveu, un endroit un peu excentré et qui manque de visibilité. Un autre titre local fort connu devrait aussi effectuer le déménagement mais sa présence n’a pas encore été officialisée.

Le Fiacre, un autre bâtiment emblématique tout proche, abritera aussi dans quelques années un hub créatif, à nouveau grâce à l’impulsion du groupe Noshaq qui depuis plusieurs années participe au redéploiement de ce quartier du centre-ville situé entre la rue Léopold, la place du Vingt-Août et la place Saint-Lambert, en un district créatif. Dans le passé, l’endroit était surtout connu pour ses vitrines dédiées à la prostitution. «Ce projet de la Grand Poste est un risque assumé», a commenté à ce propos le CEO Gaëtan Servais, «on espère que dans le futur, il créera de l’inspiration».