Vers le Covid Safe Ticket dans des salles de fitness bruxelloises en petite forme: «Va-t-on nous traiter de collabos?»

Les salles de fitness et clubs de sport privés sont eux aussi visés par la possible obligation du Covid Safe Ticket dès le 1er octobre à Bruxelles. Le secteur, «massacré», se relève à peine du dernier confinement. On y craint «une rentabilité entachée».

L’horeca est concerné au premier chef par une possible activation du Covid Safe Ticket à Bruxelles dès le 1er octobre. Mais salles de fitness et clubs de sport privés pourraient eux aussi exiger le pass sanitaire cet automne dans la capitale. Alors que le secteur reprend à peine son rythme de croisière, la mesure risque-t-elle de plomber sa remise en forme? On fait le point avec son représentant bruxellois.

«Pourquoi nous?»

Stéphane Rutté, vous êtes administrateur de David Lloyd Belgique et porte-parole de Sport is Essential, association qui représente le secteur des clubs de fitness et de sport à Bruxelles. Quel est votre état d’esprit alors que le CST pourrait s’imposer à votre secteur dès le 1er octobre?

Notre secteur est un secteur responsable. Nous y étions préparés. On ne peut qu’aller dans le sens des décisions politiques. Mais le secteur est massacré, au même titre que l’horeca. Ces nouvelles contraintes, ce n’est pas bon pour nous. Elles vont entacher une rentabilité qui commence juste à se relever. Pourquoi nous? Parce qu’on sait qu’il est difficile de faire du sport avec un masque? Pourtant, nous n’avons jamais reçu de statistiques prouvant que les clusters naissent dans nos installations?

Les salles ont fermé durant les confinements. Puis rouvert en juin. Comment la relance se passe-t-elle?

On n’a pas vendu d’abonnement pendant les vacances: ce n’est pas la période propice. a reprise commençait juste à se préciser. Le Covid Safe Ticket, c’est un coup dur. Mais on préfère 1000 fois le pass à une nouvelle fermeture.

J’ai sans doute des clients bruxellois qui iront se faire membres à Waterloo.

L’horeca plaide pour imposer le CST à l’échelle de la Belgique: quid du fitness?

Certes, j’ai sans doute des clients bruxellois qui iront se faire membres à Waterloo. Mais je préfère des règles ciblées même si je pourrais légitimement estimer la mesure injuste vu le taux de vaccination élevé à Uccle, où se trouve mon établissement.

Certains clubs se veulent assez exclusifs: demander un Covid Safe Ticket à la clientèle risque-t-il d’entraîner des crispations?

D’abord je précise que notre secteur concerne toute la population: il y a des clubs de luxe comme des enseignes low cost. Quant aux éventuelles crispations, c’est difficile à dire. Va-t-on nous traiter de collabos? On n’a pas vraiment le choix: on exigera le CST pour éviter une fermeture et pour améliorer la situation à Bruxelles. Et logiquement, on le demandera aussi à notre personnel.

Le secteur des salles de fitness bruxellois se dit prêt à implémenter le Covid Safe Ticket dans son fonctionnement, «pour améliorer la situation à Bruxelles et éviter une refermeture». ÉdA – Julien RENSONNET (illustration)

De nouvelles contraintes vont-elles s’imposer, pratiques ou financières?

Il y aura évidemment des heures de prestation supplémentaires pour le contrôle du CST. Mais nos clubs sont équipés de portails et de systèmes électroniques: on travaille à ce que le pass n’ait besoin d’être présenté qu’une seule fois pour chaque membre. Notre groupe est présent en Italie et en France: nous savons donc déjà ce qu’implique le pass sanitaire.

Vous plaidez pour de nouvelles aides?

La Région bruxelloise doit prendre ses responsabilités. Jusqu’ici, elle ne l’a fait qu’à moitié. Bruxelles reste le parent pauvre: ça commence à taper sur le système.

Combien d’emplois votre secteur représente-t-il à Bruxelles?

Nous nous sommes fédérés dans l’urgence des confinements, durant lesquels nous avons dû trouver notre chemin. Un peu comme le monde de la nuit. Aussi, nous n’avons pas de recensement exact. Mais Bruxelles présente une forte concentration de salles de sport et de fitness. Donc c’est beaucoup d’emplois directs, mais aussi indirects car de nombreux coachs sont indépendants.

On n’a jamais autant insisté sur l’importance du bien être physique que depuis l’arrivée du covid. Notre secteur a donc tout pour reprendre pied.

Vous voyez le bout du tunnel?

On n’a jamais vu autant de gens faire du sport ni autant insisté sur l’importance du bien être physique que depuis l’arrivée du covid. Et on a vu, dans les hôpitaux, les dégâts de la maladie chez certaines personnes en déficit de forme. Cette prise de conscience est généralisée. Notre secteur a donc tout pour reprendre pied.