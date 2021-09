De 28°C ce mercredi à une dégradation orageuse fin de semaine: l’IRM fait le point

Un temps enfin estival mais déjà des orages annoncés en Belgique, on a fait le point avec Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de météorologie (IRM).

La Belgique connaît (enfin) un temps très estival ces derniers jours. Durant ce début de mois de septembre, les températures approchent les 27-28°C.

«Ce mercredi, on devrait mesurer une température de 28°C à Uccle», explique Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Si ce n’est pas exceptionnel pour la saison, c’est remarquable pour cette année...

«Cela contraste avec les mois de juillet et août où sur les 62 jours, pas une seule fois on a atteint ces 27-28°C», détaille le météorologue. Il faut d’ailleurs remonter au 18 juin et ses 29,5°C pour voir notre pays baigné de soleil comme ces derniers jours.

Ce temps estival s’explique par la configuration de la masse d’air: «Un air continental, plus sec et plus ensoleillé traverse notre pays». Une dépression sur l’Atlantique a agi comme une pompe à chaleur pour enfin offrir quelques beaux jours aux citoyens belges.

Pas exceptionnel par rapport aux derniers étés...

Mais cette situation actuelle n’est évidemment pas exceptionnelle quand on se souvient des 5 derniers étés. «En 2016, il faisait plus de 30° le 13 septembre et l’an dernier, on a mesuré une température de 34,3° à Uccle au début du mois de la rentrée scolaire»

… mais remarquable par rapport à la moyenne

Par contre, si l’on s’arrête sur la moyenne habituelle qui est de 20,5°C dans la station de référence d’Uccle, ce début de mois de septembre est remarquable avec des températures de 7 à 8 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. «Ce mercredi, on devrait atteindre les 28° à Uccle et on pourrait dépasser localement les 30° comme en Campine par exemple», rappelle Pascal Mormal.

La fin du beau temps dès demain?

Dès ce jeudi, une dégradation orageuse va toucher la Belgique, cela «marque la fin du beau temps». Pour l’instant, l’IRM émet une alerte jaune dans certaines provinces pour les intempéries. L’est du pays est le plus concerné.

Cette instabilité des prochains jours est évidemment bien moins menaçante que les inondations de mi-juillet.

Mais est-ce vraiment (déjà) la fin du beau temps? «À partir de lundi, une remontée des températures est possible avec 24°C, mais il faut rester prudent», déclare le météorologue de l’IRM.

«Jeudi en cours d’après-midi et en soirée, la moitié sud-est de notre pays devra composer avec quelques averses intenses et potentiellement accompagnées d’orage», indique l’IRM IRM