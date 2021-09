Si le Covid Safe Ticket est activé à Bruxelles, c’est promis, «ça sera temporaire»

On en discutera au Parlement bruxellois

Politiquement, il semble que la régionalisation du CST était une demande de la majorité bruxelloise dans son ensemble. «Personne n’a remis son intérêt en question», glisse-t-on. Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) insiste: «Les chiffres ne sont pas bons. Nous devons donc avoir ce moyen à disposition».

Reste désormais au CST à parcourir son chemin législatif. Il ne s’agit plus d’un arrêté ministériel pris dans l’urgence. Après validation ce 8 septembre par un Codeco électronique et détour au Conseil d’État, le texte sera donc traduit en ordonnances et «démocratiquement» discuté au Parlement bruxellois. On promet d’essayer de faire vite.

+ LIRE AUSSI | « Philosophiquement » contre le CST, le MR craint « une double société »

La date de l’application au 1er octobre n’est cependant pas gravée dans le marbre. Quant à sa fin, l’accord entre fédéral et régions court jusqu’au 31 octobre. Mais là non plus, rien n’est certain. Ce qui est sûr, c’est que la mesure est «temporaire». Les secteurs concernés ne l’espèrent pas aussi long que les confinements.