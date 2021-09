Extension du Covid Safe Ticket: «une erreur» estime Yves Coppieters

L’extension du Covid Safe Ticket à l’horeca ou aux salles de sport, entre autres, comme ce sera possible à partir du 1er octobre et comme souhaité à Bruxelles, est «une erreur» estime l’épidémiologiste de l’ULB. «C’est une fausse sécurité», qui va signer l’abandon des gestes barrière, alors qu’elle «ne va rien changer sur les indices hospitaliers», explique-t-il.

«Je pense que c’est plus une démarche politique pour augmenter la couverture vaccinale, mais ce n’est pas une démarche sanitaire», estime Yves Coppieters. «C’est une fausse sécurité. Un Covid Safe Ticket a tout son sens lors des grands événements, où l’application d’un protocole sanitaire n’est pas possible, mais pour les événements de la vie quotidienne, le résultat ce sera qu’on va moins faire attention aux protocoles existants, aux masques, à la distanciation sociale, à la ventilation.»

Et ça, «c’est une erreur», selon l’épidémiologiste de l’ULB. «Malheureusement, on sait très bien que, malgré la vaccination, la propagation du virus va se poursuivre. L’immunité générale n’est pas possible. On pourrait le comprendre si on était sûr que le pass sanitaire va fortement diminuer la circulation du virus, mais ce n’est pas le cas à cause du variant Delta qui reste dominant. Le pass sanitaire ne va pas constituer une barrière.»

«On détourne la priorité»

«Fondamentalement», explique le scientifique, «cela ne va rien changer, ni sur la circulation du virus, ni pour la population à risque qui sont les personnes de plus de 65 ans ou immunodéprimées, qui, elles, ne vont pas au resto ou dans les discothèques. Ce sont plutôt les jeunes qui sont visés. Mais c’est une erreur de contraindre ainsi les jeunes. Leur réflexion sera juste de se dire: si je veux continuer à faire du sport, je ne vais pas pouvoir faire, sans cesse, des tests et je dois me faire vacciner. C’est cela le but visé, mais on détourne la priorité. On veut par là compenser la non-vaccination des groupes réellement à risques. Cela peut faire évoluer les chiffres de vaccination, on l’a vu en France, mais cela ne va rien changer aux indices hospitaliers.»

«Le problème, c’est qu’on manque d’évidence scientifique de cette stratégie du pass sanitaire, alors qu’il y a une évidence scientifique sur l’efficacité des protocoles sanitaires», déplore l’épidémiologiste. «C’est comme si on n’avait plus confiance dans ces protocoles et que la seule solution était la vaccination, mais c’est faux. La vaccination est une solution, et je peux l’encourager, mais ce ne doit pas être la seule. Or on reste dans l’optique du tout à la vaccination, et cela je pense que c’est une erreur.»