L’échevine Corinne Borgnet reprend les finances communales à Amay

Corinne Borgnet, l’échevine (notamment) du commerce à Amay, reprend les finances communales suite à la démission de Luc Mélon.

Le dossier de la démission de Luc Mélon (Écolo) de tous ses mandats à Amay est bouclé. Après la désignation d’Éric Englebert, en assemblée générale de la locale Écolo tenue lundi soir, pour reprendre la présidence du CPAS, les membres du collège communal se sont mis d’accord pour que les finances communales (budget, taxes et recettes) soient désormais gérées par l’échevine Corinne Borgnet. « En fait, personne parmi les échevins n’était chaud à l’idée de reprendre cette compétence, et notre bourgmestre Jean-Michel Javaux avait dit qu’il les assumerait si personne n’en voulait, évoque l’échevine qui gère déjà la culture, le commerce, les marchés et foires, les événements, le tourisme, la communication et les salles communales. J’ai alors demandé un temps de réflexion. J’ai une formation économique (NDLR : graduat en commerce extérieur et une spécialisation en logistique d’entreprise) qui me permet d’assimiler certaines choses. Mais je voulais d’abord faire mon analyse personnelle avant de prendre ma décision. »

Corinne Borgnet a, ainsi, souhaité rencontrer le directeur financier (Gregory Vervoort) et la responsable du pôle financier (Marie-Lyne Laffineur). Pour leur exposer sa façon de travailler en concertation et en toute transparence avec les services liés à ses attributions scabinales. « Et voir si ça collait.J’ai ensuite donné mon accord, continue celle qui est à la tête d’un commerce waremmien en tant que commissaire indépendante pour un groupe de droguerie et parfumerie. Je mesure le nouveau challenge qui m’attend. Ce n’est pas n’importe quel échevinat, un peu la partie immergée de l’iceberg. L’enjeu est de faire matcher le développement des projets politiques avec la trajectoire budgétaire de notre commune qui demande toujours de la prudence et de la rigueur. Je pense qu’il y a toujours moyen de développer des projets.Et comme le dit le directeur financier : choisir, c’est renoncer. »

« C’est un bon casting, estime le bourgmestre Jean-Michel Javaux.La cohésion est bonne dans l’équipe. Corinne a toutes les compétences pour assumer cette nouvelle responsabilité.Et pour ma part, je reste dans la continuité de ne pas prendre d’autres attributions que celles du bourgmestre. »

Quant aux compétences de l’informatique et de la télécommunication, elles sont confiées à l’échevin Didier Lacroix déjà responsable de l’environnement, de l’urbanisme, du sport, du bien-être animal, du cadastre et de l’énergie.

Tout cela sera soumis au vote du conseil communal appelé à se réunir le 28 septembre prochain.