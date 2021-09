Covid Safe Ticket en vue dans les bars et restos bruxellois: «Nous plaidons pour le système italien»

Dès le 1er octobre, vous pourriez bien devoir brandir votre Covid Safe Ticket pour boire une pils dans les bruin cafés de Bruxelles. Un accord entre Fédéral et Régions le permet. L’horeca bruxellois en avale de travers. Le secteur plaide pour un pass sanitaire national. Et sur une mise en œuvre à l’italienne.

Le Covid Safe Ticket va s’étendre à Bruxelles. C’est désormais une certitude. Le Fédéral et les Régions se sont entendus ce 7 septembre en soirée pour permettre une adaptation de ses modalités à discrétion de ces dernières. Il s’agissait d’une demande de la Région bruxelloise, qui voit avec angoisse s’avancer le spectre d’une 4e vague alors que la vaccination peine à convaincre les plus jeunes.

Comme pressenti, les secteurs concernés sont l’horeca, la nuit, les salles de fitness et de sport, les foires et congrès et les espaces culturels. L’âge minimum sera de 16 ans, soit l’âge légal du choix vaccinal. Mais rien ne filtre encore concernant les modalités concrètes de la mise en œuvre de ce pass sanitaire à la bruxelloise. Ce qu’on sait, c’est qu’il ne sera en principe activé «que si la situation sanitaire le demande». Lisez: si les hôpitaux tirent à nouveau la langue.

Dans l’horeca, on ne cache pas son défaitisme. «Je le dis à tout le monde, je le répète: ce CST doit être national», martèle Fabian Hermans, administrateur de la Fédération Horeca Bruxelles qui représente 7.000 établissements et 8.000 indépendants. Celui qui est aussi traiteur regrette ce projecteur braqué sur Bruxelles. «Dans certaines communes de Flandre, dans le Brabant ou dans les grandes villes, la situation épidémiologique est tout aussi mauvaise». D’où un sentiment partagé chez les tenanciers: «Certains plaident pour le CST, d’autres le refusent. Imaginez un restaurant à Woluwe: en 3 pas, le client est à Crainhem. En traversant la rue, il est en Flandre!» Et d’ironiser: «c’est l’enfer pour faire passer un bus mais on durcit d’un côté de la rue et pas de l’autre. Et si les clients ne reviennent pas?»

L’horeca cependant veut croire que tout n’est pas joué. «Le pass sera obligatoire dans le monde de la nuit et c’est une demande que nous appuyons. Mais il n’est toujours pas mis sur la table pour les restos et les bars», nuance Fabian Hermans suite à ses coups de sonde auprès du gouvernement bruxellois. «C’est la situation sanitaire qui dira comment évoluent les choses. Non pas le taux de vaccination, mais l’éventuelle saturation des hôpitaux». Ce n’est pas brillant sur ce point-là puisque ce 6 septembre, Bruxelles comptait 76 cas covid en soins intensifs et enregistrait 142 nouvelles hospitalisations depuis le 31 août. Ce, alors que les jeunes de 10 à 19 ans y restent toujours les plus contaminés. «Or, il faut absolument éviter une nouvelle fermeture».

Quant à la mise en œuvre du CST, garçons et barmans se voient mal jouer aux flics. «Vérifier le pass, ce n’est pas notre travail. Nous plaidons pour le système italien, qui est très bien. En Italie, tout repose sur la bonne foi du client: il s’installe à table, en intérieur ou en terrasse. Et la vérification de son pass revient aux autorités de contrôle. S’il est honnête, tout va bien. Mais s’il est malhonnête, il doit payer l’amende».