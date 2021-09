L’échevin liégeois Pierre Stassart devant le tribunal

Il est soupçonné de pressions pour obtenir l’engagement de sa compagne.

L’échevin Pierre Stassart, 59 ans, en charge de l’instruction publique à Liège, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège, dans le cadre de l’engagement en 2016 de sa compagne de l’époque, une dame âgée de 48 ans, dans une Haute École de la Ville de Liège.

Pierre Stassart et la dame réfutent les accusations et sont présumés innocents. Le parquet reproche à Pierre Stassart, étant une personne exerçant une fonction publique, d’avoir «pris certaines initiatives et participé à la prise de différentes décisions au sein de la Ville de Liège et de la Haute École de la Ville de Liège concernant la désignation de Mme X à différents emplois de la Haute École de la Ville de Liège alors que M. Stassart et Mme X entretenaient une relation intime.»

En 2016, la dame a postulé à un emploi dans une Haute École de la Ville de Liège. Elle a fourni une copie de certificat de casier judiciaire alors qu’il était de coutume de fournir un original. Selon le parquet, Pierre Stassart aurait par une «mise sous pression de la directrice de l’instruction publique, fait modifier les pratiques administratives suivies jusqu’alors par la Ville de Liège et selon lesquelles sous peine d’irrecevabilité, toute candidature à un emploi de l’instruction publique doit comporter un extrait original du casier judiciaire et ainsi, dans le cas d’espèce, permis de déclarer recevable la candidature de Mme X (ainsi que celles d’autres candidats) alors qu’elle ne l’eût pas été sans ce changement de pratiques».

Le parquet reproche également à Pierre Stassart d’avoir participé à la prise de décision de la désignation de Mme X en tant que président de l’organe de gestion de la HEL, président de la commission paritaire de l’instruction publique et membre du conseil communal. «Ce que l’on me reproche est totalement infondé», explique-t-il. «Il n’y a aucun acte illégal. Je me demande pourquoi je suis poursuivi. Je suis resté dans la légalité. Les procédures ont été respectées.»

Me Adrien Masset et Fabrice Giovannangeli assurent leur défense.