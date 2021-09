Attentats de Paris: le procès «historique» s’ouvre, sous très haute surveillance

Des kamikazes devant le Stade de France, des armes de guerre en plein Paris, 130 morts, et une nuit qui a traumatisé le pays. Six ans après, le procès «historique» des attentats du 13 novembre 2015 s’ouvre mercredi à 12h30 au cœur de la capitale.

De ce procès hors normes de «tueries de masse», l’ancien procureur de Paris François Molins a dit attendre mercredi matin sur RTL qu’il permette en particulier «aux familles de victimes, de comprendre ce qu’il s’est passé». «Il faut construire (une) mémoire collective en réaffirmant les valeurs d’humanité et de dignité de la société dans laquelle on vit», a dit le magistrat.

Des centaines de parties civiles, d’avocats et de journalistes sont attendus dans la matinée sur l’île de la Cité, où le palais de justice est placé sous très haute surveillance, alors qu’il «peut potentiellement y avoir un risque autour ce procès», a relevé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur France 2.

Le procès, qui sera filmé pour l’Histoire, va se dérouler sur neuf mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France. Il est aussi inédit par l’ampleur du dossier – 542 tomes – par son nombre de parties civiles – au moins 1.800 – et par sa charge émotionnelle.

Quelque 550 personnes prendront place dans une salle spécialement construite au sein du palais de justice historique.

Abdeslam, dernier survivant

À l’ouverture de l’audience, c’est sans doute vers Salah Abdeslam que tous les regards se tourneront. Le Franco-marocain de 31 ans est le «dixième homme», seul membre encore en vie des commandos téléguidés par le groupe État islamique (EI) qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Saint-Denis et Paris.

La cour d’assises spéciale doit juger au total vingt accusés, soupçonnés d’être impliqués à divers degrés dans la préparation des attentats djihadistes les plus sanglants en France.

Dix prendront place dans le box aux côtés de Salah Abdeslam, trois autres, sous contrôle judiciaire, comparaîtront libres. Six autres enfin sont jugés par défaut, dont le donneur d’ordres et vétéran du djihad Oussama Atar, et les «voix» françaises de la revendication de l’EI, les frères Fabien et Jean-Michel Clain, tous trois présumés morts en Syrie.

Les deux premières journées d’audience seront essentiellement consacrées à l’appel des parties civiles.

Le vendredi 13 novembre 2015, la nuit de terreur débute à 21H16: trois kamikazes vont se faire exploser aux portes du Stade de France, pendant une rencontre amicale de football entre la France et l’Allemagne.

Puis, au cœur de Paris, deux commandos de trois hommes mitraillent à l’arme de guerre des terrasses de cafés et de restaurants et tirent sur la foule d’un concert au Bataclan, où l’assaut sera donné peu après minuit.

L’enquête tentaculaire a permis de reconstituer largement la logistique des attentats, mettant au jour une cellule bien plus importante, qui a également frappé Bruxelles le 22 mars 2016 et fait 32 morts.

«Ce procès promet d’être chargé en émotions, la justice se devra toutefois de les tenir à distance si elle ne veut pas perdre de vue les principes qui fondent notre État de droit», mettent en garde les avocats de Salah Abdeslam, Olivia Ronen et Martin Vettes.

«Il est acquis que tout individu, quoi qu’il lui soit reproché, doit être défendu et que l’institution judiciaire française a les moyens de répondre sereinement et justement à tout comportement humain. Ma seule crainte est que l’excès remplace la raison», a déclaré de son côté Me Marie Violleau, avocate de l’accusé belgo-marocain Mohamed Abrini.