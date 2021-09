Roberto Martinez sur les nombreuses absences: «Tous ceux qui ne sont pas là ont une bonne raison»

Le sélectionneur est revenu sur les nombreuses absences en conférence de presse à la veille de la rencontre face à la Biélorussie.

Les Diables rouges sont arrivés ce mardi à Kazan pour disputer le troisième et dernier match de cette trêve internationale face à la Biélorussie. Mais contrairement au dernier match au Stade Roi Baudouin, Roberto Martinez devra composer avec de nombreux absents. Lukaku et Vertonghen sont suspendus tandis que Witsel, Carrasco et Courtois n’ont pas non plus effectué le long déplacement.

«Witsel est de retour après une longue blessure et n’a pas encore disputé beaucoup de rencontres. C’est donc logique qu’il ne fasse pas le voyage, tout comme Carrasco», a expliqué Martinez en conférence de presse, «Courtois est parfaitement fit et aurait pu jouer mais avec Koen Casteels, nous disposons d’un excellent gardien. Tous ceux qui ne sont pas là ont une bonne raison.»

Comme prévu, pour palier les absences, De Ketelaere et Verschaeren ont rejoint la sélection: «Le noyau pour demain est frais. J’ai 20 joueurs à ma disposition et ils sont en forme. Alderweireld, Denayer, Vanaken et Hazard ont déjà joué deux rencontres mais semblent encore frais.»

L’un des casse-têtes de Martinez sera de remplacer Lukaku au mieux face aux Tchèques. Il devrait choisir entre Benteke et Batshuayi: «Tout le monde doit être prêt à jouer. Cela vaut également pour Benteke et Batshuayi. Ils ont tous les deux effectué un bon début de saison et joueront tous les deux», a déclaré le sélectionneur qui s’attend à une rencontre différente que face à la République tchèque. «Les Tchèques pressaient très haut. La Biélorussie est plus comparable à l’Estonie donc je m’attends à un déroulement similaire.»