L’absence de vent et les journées plus courtes poussent les prix de l’énergie à nouveau à des niveaux records

Les prix de gros de l’électricité ont atteint de nouveaux records ces derniers jours. Lundi, le prix pour livraison le lendemain était en moyenne de 130 euros par MWh et ce mardi, il atteignait encore plus de 126 euros. Ces niveaux sont 2,6 fois plus élevés qu’à la même période l’an dernier.

«Chaque jour de septembre, nous voyons des prix qui sont des records pour un mois de septembre», résume Matthias Detremmerie, courtier pour le fournisseur d’énergie Elindus.

L’impact du manque de vent et des journées plus courtes

La météo actuelle, marquée par une quasi-absence de vent, réduit à peau de chagrin la production éolienne. De plus, les jours commencent à raccourcir, ce qui signifie que les pics de consommation du matin et du soir ne sont pas couverts par la production photovoltaïque, imposant de recourir aux moyens de production plus classiques. Cette électricité est particulièrement onéreuse en raison d’une combinaison de facteurs: cours du CO2 à des niveaux records, prix du gaz au plus haut... Enfin, certaines centrales en Europe sont actuellement indisponibles car à l’entretien en vue de l’hiver.

Les prix élevés sur les marchés de gros auront des conséquences sur la facture énergétique des ménages. La Creg, le régulateur du secteur énergétique, a d’ailleurs averti fin août que les ménages qui ont des contrats variables pourraient voir leur facture gonfler de 133 euros par an en moyenne.