VIDÉO | La gare de Poix-Saint-Hubert est en vente

C’est la SNCB qui l’annonce sur son site internet: la gare de Poix est en vente. L’ancien bâtiment voyageur, l’ancien entrepôt et la cour à marchandises sont à vendre.

La gare de Poix-Saint-Hubert a été mise en service le 8 novembre 1858 et le bâtiment de la gare a été construit en 1890. En 1896 et 1925, il a été adapté et agrandi avec une maison de gare. En 1988, le trafic de marchandises a été arrêté et le bâtiment de la gare n’est plus utilisé par la SNCB depuis plusieurs années. «Vu que les bâtiments ne sont plus utilisés dans le cadre de nos missions de service public, ils sont donc mis en vente, explique Vincent Bayer, porte-parole à la SNCB. L’objectif de la SNCB est de les valoriser afin que d’autres puissent les faire perdurer et leur redonner vie via une nouvelle affectation. La vente sera donc analysée avec une attention particulière», souligne le porte-parole.

Le bâtiment est à rénover

Implanté le long de la ligne 162 Namur-Luxembourg entre les gares de Grupont et Libramont, l’ensemble des constructions est situé sur un terrain de 7 298 m2 dont 450 m2 pour le bâtiment voyageur et 165 m2 pour l’entrepôt. L’annonce stipule que les bâtiments offrent de nombreuses possibilités d’aménagement, mais qu’une rénovation s’impose. De plus, la SNCB précise que le bien est situé dans une zone à risque d’inondation et qu’il n’est pas classé. Pour connaître les perspectives possibles d’un tel bâtiment, la SNCB renvoie vers les services compétents de la Commune.

Les offres, jusqu’en septembre

Les offres de prix démarrent à partir de 140 000€ et sont possibles jusqu’au 10 septembre 2021. «Toute personne peut remettre une offre, souligne Vincent Bayer. Pour ce faire, toute personne intéressée peut prendre contact avec le service en charge à la SNCB, obtenir le dossier d’appel d’offres complet et réaliser une visite du site, accompagné par le gestionnaire du dossier. Chaque candidat procède ensuite à la réalisation de son offre. À ce stade, différentes demandes d’informations nous sont parvenues concernant cette vente. Dans le respect de la procédure, nous ne communiquons pas le nom des potentiels candidats», termine le porte-parole.

Plus d’informations sur www.belgiantrain.be ou auprès du gestionnaire de dossier Joke Galle (joke.galle@sncb.be- 0479/50.37.12).