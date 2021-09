Les allocations sociales et les salaires des fonctionnaires vont augmenter fin 2021 et en 2022

Une augmentation du salaire des fonctionnaires belges et du montant des allocations sociales aura lieu en 2022.

Le Bureau fédéral du Plan prévoit un nouveau dépassement de l’indice pivot et donc une adaptation des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique en 2022, indique-t-il mardi.

Sur la base des prévisions mensuelles, le taux d’inflation annuel devrait s’élever à 1,9% en 2021 et 2,1% en 2022, contre 0,74% en 2020 et 1,44% en 2019, ajoute l’institution.

L’indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en août 2021. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique sont adaptés au coût de la vie, et donc augmentés de 2%, respectivement en septembre 2021 et en octobre 2021.

Mais d’après les prévisions mensuelles de l’indice santé (qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers) du Bureau fédéral du Plan, l’indice pivot serait encore atteint par l’indice santé lissé en juin 2022. Ce qui signifie, concrètement, que les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique devraient être adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmentés de 2%, respectivement en juillet 2022 et en août 2022.