Plus de 9000 avaloirs curés préventivement à Tournai

Partant du principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir, la Ville de Tournai a conclu un accord avec Ipalle pour l’entretien préventif des avaloirs...

«Lorsque la météo s’annonce mauvaise, je reçois régulièrement des appels de riverains qui s’inquiètent de savoir si les avaloirs dans leur rue ont été curés ou pas, nous a confié le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. Désormais,ils ne devront plus se poser la question car, grâce à un partenariat avec Ipalle, chaque avaloir sera examiné préventivement au moins une fois chaque année...»

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des missions de gestion intégrée des réseaux d’Ipalle qui, au travers de son pôle «service aux collectivités» apporte aux communes de Wallonie picarde, son appui dans différents domaines, dont la gestion patrimoniale de leurs réseaux d’égouttage et l’accompagnement des communes pour l’entretien de ces derniers. En 2020, l’intercommunale a notamment cadastré quelque 8 582 ouvrages, inspecté 66 km d’égouts par caméra mobile, curé 34 800 m. d’égouts et d’aqueducs et mené 42 opérations de réparation sur des réseaux d’égouttage sur l’ensemble du territoire de l’intercommunale. Depuis quelques années, l’activité spécifique de curage des avaloirs s’est développée sur les communes de Brugelette, Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, Flobecq et Mouscron. En 2020, ce ne sont ainsi pas moins de 55 000 avaloirs qui ont été curés dans ces localités.

D’autres communes (Silly et Ath) ont également adhéré à ce service depuis lors. La commune de Tournai y est désormais également associée.

9200 avaloirs répertoriés et curés pour commencer

Au début de l’année 2021, la Ville de Tournai a donc organisé, avec Ipalle, un marché public en vue de confier certaines prestations d’entretien préventif à un prestataire privé, soit la société bruxelloise A2. En coordination avec les services communaux, cette dernière a d’ores et déjà entamé les opérations de curage qui, dans un premier temps, concernent quelque 5 300 avaloirs dans le centre de Tournai et au-delà de la ceinture des boulevards, 1700 à Kain, 1400 à Gaurain et 800 à Templeuve.

Pour cette campagne de quelques mois, le curage sera (ou a déjà été, dans certains endroits) réalisé une fois par avaloir. Bien évidemment, les ouvriers communaux restent mobilisables en cas de nécessité. La campagne appelée à se renouveler chaque année, concerne non seulement le curage, mais elle permet également de réaliser un relevé (cadastré) aussi précis que possible des différents avaloirs - à raison d’environ 10 000 par an - répartis sur l’ensemble de l’entité tournaisienne. Pour 2021, un budget de 41 000€ a été dégagé pour cette opération. Laquelle est facilitée par l’utilisation, sur le terrain, d’une Appli permettant à l’ouvrier présent sur les lieux de transmettre non seulement les données de géolocalisation mais aussi les problèmes éventuels (une grille manquante, par exemple). Pour info, les curures sont traitées dans les stations d’épuration d’Ath et de Mouscron qui sont équipées d’unités de traitement spécifiques permettant, par lavage et criblage, de séparer le sable (qui sera valorisé) et la fraction organique (qui sera épurée) contenus dans les curures.