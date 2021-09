10% de tests positifs sur 6.000 retours du Maroc à Bruxelles: «Le taux le plus élevé de tous les pays de provenance»

Le taux de positivités des voyageurs bruxellois de retour du Maroc est le plus élevé parmi tous les pays de provenance. AFP (illustration)

Le taux de positivité au retour du Maroc inquiète à Bruxelles. Il est le plus élevé de tous les voyageurs qui rentrent. Autre inquiétude: le taux de positivité global plus élevé que pour les retours de vacances. «Preuve que le virus circule bel et bien».

Julien RENSONNET

Suivre @JulienRENSONNET

Si une donnée inquiète au premier chef cette semaine à Bruxelles, c’est bien celle des retours de voyage. Et a fortiori de zone rouge, dont découlent 900 cas positifs. «Plus d’un tiers des nouveaux cas sont enregistrés au retour des voyages», alerte Inge Neven, responsable du Dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune (Cocom). L’experte met le projecteur sur le Maroc: «6.000 personnes en sont revenues lors de la dernière semaine d’août. Dont 10% étaient contaminés». Soit quelque 600 cas pour grossir les statistiques.

Si ce chiffre au retour du Maghreb alerte autant, c’est qu’il est nettement plus élevé que le taux de positivité global de Bruxelles, établi à 7,3% du 31/08 au 6/09 (pour 7,5% la semaine dernière et 4,7% le 11 août). La responsable note aussi que, «pour la première fois», ce taux de positivité régional est plus élevé que celui des retours de voyages (5,5%). «Ce qui prouve que le virus circule à Bruxelles», déduit Neven.

Le taux d’incidence quadruplé depuis mi-juillet

Conséquence: un taux d’incidence toujours plus à la hausse à Bruxelles. Il est de 575 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. Record de la semaine dernière (541) battu. Notez qu’on était encore à 371 le 11 août, 305 le 3 août, 275 le 31/07, 261 le 27/07, 232 le 23/07 et 152 le 15/07. L’indice a donc presque quadruplé depuis la mi-juillet.

Et la responsable de la Cocom ne peut que constater les dégâts: «les hospitalisations s’étaient tassées légèrement. Elles raugmentent. De 1 par jour, les décès passent à 2». Bruxelles enregistre ainsi 142 admissions du 31/08 au 6/09 et compte 76 cas covid en soins intensifs ce 6 septembre.